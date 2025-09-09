विज्ञापन
विशेष लिंक

ENG vs SA: जो रूट ने ODI में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

Joe Root vs Sachin Tendulkar After 183 ODIs: रूट ने जहां अपने वनडे  करियर का 19वां शतक लगाया तो वहीं, इंटरनेशनल करियर में 58 शतक लगाने में सफल हो गए हैं

Read Time: 3 mins
Share
ENG vs SA: जो रूट ने ODI में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने
Joe Root vs Sachin Tendulkar in ODIs, रूट का वनडे में भी धमाका
  • इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में अपने करियर का 19वां शतक लगाया
  • जो रूट इंग्लैंड में वनडे मैचों में दस शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं
  • रूट ने 183 वनडे मैचों में 49.33 की औसत से 7301 रन बनाए हैं जबकि सचिन ने इतने मैचों में 7569 रन बनाए थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Joe Root World record in ODI: इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट साउथ अफ्रीका (ENG vs SA 3rd ODIs) के खिलाफ तीसरे वनडे में अपने वनडे करियर का 19वां शतक लगाया. अपनी शतकीय पारी के दौरान रूट ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. बता दें कि रूट इंग्लैंड की धरती पर वनडे में 10 शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. इंग्लैंड में वनडे में कोई भी दूसरा बल्लेबाज 10 शतक नहीं लगा पाया है. रूट ने जहां अपने वनडे  करियर का 19वां शतक लगाया तो वहीं, इंटरनेशनल करियर में 58 शतक लगाने में सफल हो गए हैं. (Joe Root is the first batsman in the world to score 10 centuries in ODI on English soil)

Latest and Breaking News on NDTV

सचिन तेंदुलकर vs जो रूट , 183 वनडे के बाद (Joe Root vs Sachin Tendulkar After 183 ODIs)

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज रूट ने अबतक अपने वनडे करियर में 183 मैच खेलकर कुल 7301 रन बनाने में सफल हो गए हैं. रूट ने वनडे में 49.33 की औसत के साथ रन बनाए हैं. दूसरी ओर सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में 183 मैच के बाद  46.64 की औसत के साथ 7,569 रन बना लिए थे, इस समय तक सचिन ने वनडे में 25 शतक लगाने का कमाल किया था. (Tendulkar vs Root in ODIs)

इंग्लैंड की धमाकेदार जीत

तीसरे वनडे मैच की बात करें तो  टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम ने पांच विकेट खोकर 414 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने बेन डकेट के साथ पहले विकेट के लिए 59 रन की साझेदारी की। डकेट 31 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद स्मिथ ने जो रूट के साथ दूसरे विकेट के लिए 58 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. स्मिथ ने 48 गेंदों में 62 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. टीम 16.2 ओवरों में दो विकेट खोकर 117 रन बना चुकी थी. यहां से रूट ने जैकब बेथेल के साथ तीसरे विकेट के लिए 182 रन जुटाते हुए इंग्लैंड को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया. जैकब बेथेल 110 रन बनाकर आउट हुए. रूट ने जोस बटलर के साथ पांचवें विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी की. रूट 96 गेंदों में 100 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बटलर ने नाबाद 62 रन की पारी खेली.

Latest and Breaking News on NDTV

विपक्षी खेमे से कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज को दो-दो सफलताएं हाथ लगीं. इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 20.5 ओवरों में महज 72 रन पर सिमट गई. इस टीम के लिए बॉश ने सर्वाधिक 20 रन बनाए, जबकि केशव महाराज ने 17 रन की पारी खेली. इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने चार, जबकि आदिल रशीद ने तीन शिकार किए. ब्रायडन कार्स को दो सफलताएं हाथ लगीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Joseph Edward Root, Sachin Ramesh Tendulkar, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com