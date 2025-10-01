गोविंदा की पत्नी ने महा नवमी पर की कन्या पूजन, 101 रुपए दान देकर जाहिर की ऐसी इच्छा, यूजर्स ने कर दिया ट्रोल

Maha Navami 2025: नवरात्रि का पावन पर्व देशभर में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस अवसर पर बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) ने भी कन्या पूजन कर अपनी आस्था और भक्ति का परिचय दिया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सुनीता आहूजा कन्याओं के पैर छूती और उनका आशीर्वाद लेती नजर आ रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि सुनीता आहूजा ने लाल रंग का सूट पहना हुआ है और पूरे मन से कन्या पूजन की विधि पूरी कर रही हैं. वे छोटी-छोटी बच्चियों की आरती उतारती हैं और उनके पैर छूकर नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेती हैं. यही नहीं, वह कन्याओं को 101 रुपये देती हैं और मजाक में कहती हैं कि इसके चार गुना मेरे पास आने चाहिए.

नवरात्रि में कन्या पूजन को होता है विशेष महत्व

वीडियो में आप सुनीता को माता के जयकारे लगाते हुए भी देख सकते हैं. उनके साथ उनके बेटे यशवर्धन भी नजर आ रहे हैं. गौरतलब है कि हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है. मान्यता है कि इन नौ दिनों में माता दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है और अष्टमी व नवमी पर कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है

सोशल मीडिया पर फैंस सुनीता आहूजा की इस सादगी और भक्ति की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि एक स्टार पत्नी होने के बावजूद सुनीता ने अपने धार्मिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा और बड़ी विनम्रता से कन्याओं के चरण स्पर्श किए.