'गाबा' में शतक के साथ जो रूट ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड, एक से बढ़कर एक कारनामा देख पूरी दुनिया चौंकी

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर 2025 से ब्रिस्बेन स्थित ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड (द गाबा) में खेला जा रहा है. जहां पहले दिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज जो रूट जबरदस्त लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 202 गेंदों का सामना किया. इस बीच 66.83 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 135 रन बनाने में कामयाब रहे. रूट की तरफ से खेली गई यह शतकीय पारी उनके टेस्ट करियर की 40वीं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर खेली गई पहली शतकीय पारी है. मैच के दौरान उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की, जो कुछ इस प्रकार है-

टेस्ट में 40 या 40 से अधिक शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बने रूट

गाबा में शतक जमाते ही जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 40 या 40 से अधिक शतक लगाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. पहले स्थान पर सचिन तेंदुलकर का नाम आता है. जिन्होंने 51 शतक लगाए हैं. दूसरे स्थान पर जैक्स कैलिस काबिज हैं. जिन्होंने 45 शतक लगाए हैं. 41 शतकों के साथ तीसरे स्थान पर रिकी पोंटिंग का नाम आता है. वहीं जो रूट के बल्ले से खबर लिखे जाने तक 40 शतक आए हैं.

पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बने रूट

जो रूट पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह कारनामा फाफ डु प्लेसिस, स्टीफन कुक, असद शफीक और यासिर शाह ने किया था.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाने वाले खिलाड़ी

फाफ डु प्लेसिस (118*) - एडिलेड - 2016

स्टीफन कुक (104) - एडिलेड - 2016

असद शफीक (137) - ब्रिस्बेन - 2016

यासिर शाह (113) - एडिलेड - 2019

जो रूट (135*) - ब्रिस्बेन - 2025

पिंक बॉल टेस्ट में एक से अधिक शतक लगाने वाले 5वें बल्लेबाज बने रूट

यहीं नहीं पिंक बॉल टेस्ट में जो रूट एक से अधिक शतक लगाने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं. पहले स्थान पर मार्नस लाबुशेन का नाम आता है. जिन्होंने सर्वाधिक 4 शतक लगाए हैं. 3 शतकों के साथ ट्रेविस हेड दूसरे स्थान पर काबिज हैं. तीसरे स्थान पर कुल 3 खिलाड़ियों का नाम आता है. जिसमें जो रूट, असद शफीक और दिमुथ करुणारत्ने का नाम शामिल है. इन बल्लेबाजों ने क्रमशः 2-2 शतक लगाए हैं.

एशेज में सबसे ज्यादा 50+ की पारी खेलने वाले चौथे इंग्लिश खिलाड़ी बने रूट

जो रूट इंग्लैंड की तरफ से एशेज में सबसे ज्यादा 50+ की पारी खेलने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने इयान बेल को पीछे छोड़ा है. बेल ने एशेज में 22 बार 50+ की पारी की खेली थी, जबकि रूट की संख्या 23 हो गई है.

एशेज में इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा 50+ की पारी खेलने वाले खिलाड़ी

27 - जैक हॉब्स - 71 पारी

24 - हर्बर्ट सटक्लिफ - 46 पारी

23 - जो रूट - 68 पारी

22 - इयान बेल - 60 पारी

पिंक बॉल टेस्ट में 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी करने वाले पहले जोड़ीदार बने रूट और आर्चर

जो रूट और जोफ्रा आर्चर पिंक बॉल टेस्ट में 10 विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी करने वाले पहले जोड़ीदार बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने टॉम ब्लंडेल और ब्लेयर टिकनेर की जोड़ी को पीछे छोड़ा है. ब्लंडेल और टिकनेर ने माउंगानुई में 10वें विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी की थी. वहीं गाबा टेस्ट में रूट और आर्चर ने 61 रनों की साझेदारी करते हुए उन्हें पीछे छोड़ दिया है.

