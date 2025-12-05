विज्ञापन
विशेष लिंक

इंडिगो की एक दिन में 550 फ्लाइट्स कैंसिल होना नया रिकॉर्ड, 20 साल पुरानी एयरलाइन को ये हुआ क्या?

Indigo Flights: इंडिगो हाल के दिनों में चालक दल की भारी किल्लत का सामना कर रहा है. दरअसल उड़ान ड्यूटी की सीमा तय करने वाले नए एफडीटीएल नियम लागू होने के बाद से ही एयरलाइन चालक दल की कमी का सामना कर रही है.

Read Time: 3 mins
Share
इंडिगो की एक दिन में 550 फ्लाइट्स कैंसिल होना नया रिकॉर्ड, 20 साल पुरानी एयरलाइन को ये हुआ क्या?
इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशन्स में दिक्कत.
  • इंडिगो ने गुरुवार को 550 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दीं, जो एक रिकॉर्ड है.
  • दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और गोवा सहित कई प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द हुईं.
  • एयरलाइन की समयपालन दर गिरकर 19.7 प्रतिशत रह गई जो पहले के 35 प्रतिशत से काफी कम है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

देश की 20 साल पुरानी एयरलाइन इंडिगो ने गुरुवार को 550 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दीं, जो एक रिकॉर्ड है  इंडिगो के विमान ऑपरेशन्स में दिक्कत लगातार तीसरे दिन गुरुवार को भी जारी रही. फ्लाइट्स बड़ी संख्या में कैंसिल और लेट होने से सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं. ड़ानें देर से रवाना होने से हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी. एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द होना 20 साल पुरानी एयरलाइन के नाम ये नया रिकॉर्ड है. फ्लाइट लेट और रद्द होने पर कई यात्रियों का गुस्सा भी फूट उठा.
ये भी पढ़ें- 'कठिन दिन रहे, मिलकर मजबूत बनें', इंडिगो CEO ने कर्मचारियों को लिखा इमोशनल लेटर

एयरलाइन की 550 से ज्यादा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया,जबकि कई उड़ानें देर से रवाना होने से हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी. एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द और लेट होने पर कई यात्रियों का गुस्सा भी फूट उठा.

इंडिगो की एक दिन में 550 से अधिक उड़ानें रद्द

सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर 172 उड़ानों समेत विभिन्न हवाई अड्डों पर 550 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं. मुंबई हवाई अड्डे पर कम से कम 118 उड़ानें रद्द हुईं, बेंगलुरु में 100, हैदराबाद में 75, कोलकाता में 35, चेन्नई में 26 और गोवा में 11 उड़ानें रद्द हुईं. अन्य हवाईअड्डों पर भी उड़ानें रद्द होने की सूचना मिली.

Latest and Breaking News on NDTV

डीजीसीए ने एक बयान में कहा, 'इंडिगो में रद्द उड़ानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जो प्रतिदिन लगभग 170-200 उड़ानों तक पहुंच रही है और यह सामान्य स्तर की तुलना में काफी अधिक है.'

देशभर में स्टाफ की कमी से जूझ रहा इंडिगो

देश के छह प्रमुख हवाई अड्डों- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के संयुक्त आंकड़ों के आधार पर एयरलाइन की समयपालन दर बुधवार को गिरकर 19.7 प्रतिशत पर आ गई थी, जबकि दो दिसंबर को यह 35 प्रतिशत थी. समय पर उड़ानों के लिए जानी  जाने वाली इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशन्स  में आई इतनी बड़ी गिरावट पर यात्रियों के साथ विमानन क्षेत्र के हितधारक भी सवाल उठा रहे हैं.

PTI

PTI

इंडिगो की परेशानी की वजह क्या?

इंडिगो हाल के दिनों में चालक दल की भारी किल्लत का सामना कर रहा है. दरअसल उड़ान ड्यूटी की सीमा तय करने वाले नए एफडीटीएल नियम लागू होने के बाद से ही एयरलाइन चालक दल की कमी का सामना कर रही है. नए नियमों के तहत पायलटों के लिए साप्ताहिक विश्राम समय बढ़ाया गया है और रात में लैंडिंग की संख्या सीमित की गई है, ताकि उड़ान सुरक्षा को मजबूत किया जा सके.

इंडिगो को सरकार का सख्त निर्देश

सरकार ने इंडिगो को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का सख्त निर्देश दिया है, ताकि स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके.  एयरलाइन को आदेश दिया गया है कि वह अपनी भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस का अपडेट हर 15 दिनों में सरकार को सौंपेगी.

इनपुट- भाषा के साथ

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
IndiGo Airline, IndiGo Airline News, IndiGo Airline Crew, IndiGo Flights Cancelled, Indigo Crisis India
Get App for Better Experience
Install Now