IND vs SA, 3rd ODI: 'करो या मरो' मुकाबले में किन धुरंधरों के साथ मैदान में उतरेंगी दोनों टीमें? ये है परफेक्ट प्लेइंग 11

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 'करो या मरो' मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. अहम मुकाबले के लिए बात करें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में तो वो कुछ इस प्रकार हो सकती है.

India vs South Africa
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा
  • दक्षिण अफ्रीकी टीम ने दूसरे वनडे में तीन बदलाव किए थे, लेकिन तीसरे मैच में संभवतः कोई बदलाव नहीं होगा
  • भारतीय टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन तेज गेंदबाज महंगे साबित हुए हैं
India vs South Africa, 3rd ODI 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला शनिवार (6 दिसंबर 2025) को विशाखापत्तनम स्थित डॉ. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां जिस टीम को जीत मिलेगी. उसका प्रतिष्ठित सीरीज पर कब्जा होगा. यही वजह है कि आगामी मैच को लेकर दोनों टीमों में काफी टेंशन का माहौल बना हुआ है. दोनों टीमें आखिरी मुकाबले के लिए लगातार अपनी रणनीतियों पर काम कर रही हैं. यहीं नहीं वह किस प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान में उतरेंगी. उसपर भी विचार कर रहे हैं. 

शायद ही तीसरे वनडे में किसी बदलाव के साथ मैदान में उतरे दक्षिण अफ्रीकी टीम

पहले वनडे मुकाबले में शिकस्त खाने के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम दूसरे वनडे मुकाबले में कुल 3 बदलाव के साथ मैदान में उतरी थी. टीम के प्रदर्शन पर इसका असर भी दिखा. यहां प्रोटियाज टीम 4 विकेट से मैच जीतते हुए सीरीज को 1-1 के साथ बराबरी करने में कामयाब रही. निर्णायक मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. जहां बेहद कम उम्मीद नजर आ रही है कि अफ्रीकी टीम अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ करे. 

भारतीय टीम में भी नहीं दिख रही है बदलाव की गुंजाइश 

भारतीय टीम में भी बदलाव की गुंजाइश बेहद कम नजर आ रही है. बल्लेबाजों का प्रदर्शन सीरीज में शानदार रहा है. मगर गेंदबाजों ने निराश किया है. खासकर तेज गेंदबाजी में हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा काफी महंगे साबित हुए हैं. मगर मुसीबत यह है कि टीम में इनके विकल्प मौजूद नहीं हैं. वनडे सीरीज के लिए कुल 3 गेंदबाजों का चुनाव किया गया है. जिसमें अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा का नाम शामिल है. 

टूर्नामेंट का 'करो या मरो' मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. जहां की पिच गेंदबाजों के बजाय बल्लेबाजों के लिए ज्यादा अच्छी मानी जाती है. यहां पर आमतौर पर हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिलता हैं. ऐसे में स्पिनरों के बजाय सभी टीमें तेज गेंदबाजों पर ज्यादा भरोसा जताती हैं. यही वजह है कि कप्तान और कोच को 3 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरना ही पड़ेगा. 

तीसरे वनडे के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन 

भारत: 1 यशस्वी जायसवाल, 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 रुतुराज गायकवाड़, 5 केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 रवींद्र जाडेजा, 8 कुलदीप यादव, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह और 11 प्रसिद्ध कृष्णा.

दक्षिण अफ्रीका: 1 एडन मारक्रम, 2 क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), 3 टेम्बा बवूमा (कप्तान), 4 मैथ्यू ब्रीत्ज़के, 5 डेवाल्ड ब्रेविस, 6 टोनी डी जॉर्जी, 7 मार्को यानसन, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 केशव महाराज, 10 नांद्रे बर्गर और 11 लुंगी एनगिडी. 

