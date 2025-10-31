विज्ञापन
मानसिक तौर पर परेशान थीं जेमिमा, आंखों से निकलते थे आंसू, फिर पढ़ी ये चीज और मुंबई में कर दिया धमाका

Jemimah Rodriguez Statement After Being Named Player Of The Match: जेमिमा रोड्रिगेज ने सेमीफाइनल मुकाबले में खेले गए बेहतरीन पारी का श्रेय जीसस को दिया.

Jemimah Rodriguez
  • भारतीय महिला टीम ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराया
  • जेमिमा रोड्रिगेज ने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 127 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं
  • जेमिमा ने अपनी शतकीय पारी में 134 गेंदों का सामना किया और 14 चौके लगाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया
Jemimah Rodriguez Statement After Being Named Player Of The Match: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 30 अक्टूबर को भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के बीच नवी मुंबई स्थित डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया. जहां भारतीय महिला टीम हाई स्कोरिंग मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच की हीरो तीसरे क्रम की अनुभवी बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज रहीं. जिन्होंने पारी का आगाज करते हुए 134 गेंदों में 94.77 की स्ट्राइक रेट से 127 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 14 खूबसूरत चौके देखने को मिले. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

जीत के बाद इमोशनल हो गईं जेमिमा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला टीम को जीत दिलाने के बाद जेमिमा रोड्रिगेज अपना भावनाओं पर काबू नहीं रख पाईं और बीच मैदान में रोने लगीं. यही नहीं 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड लेते हुए भी उनकी आंखों में साफ आंसू नजर आए. उन्होंने अपनी इस बेहतरीन पारी का श्रेय जीसस को दिया.

अवॉर्ड लेते हुए जेमिमा ने कहा, 'उनके बिना मैं यह नहीं कर सकती थी. अपने माता-पिता की मैं शुक्रगुजार हूं. कुछ देर पहले ही मुझे पता चला था कि मैं नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने जा रही हूं. पिछली बार मुझे वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला था. लेकिन इस बार मुझे मौका मिला. मदद करने के लिए यहां काफी लोग थे. मानसिक तौर पर मैं परेशान थी. कई दिन मेरे आंखों से आंसू निकले. मैंने बाइबिल का स्क्रिप्चर पढ़ा और जिससे मुझे इससे मदद मिली. नवी मुंबई मेरे दिल के करीब है. लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और हमारा समर्थन किया. जिसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूं.'

India Women, Jemimah Ivan Rodrigues, Cricket
