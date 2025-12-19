सुबह-सुबह क्या खाने से वजन कम होता है? पेट की चर्बी कम करने के लिए सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए

Weight Loss Tips: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खानपान से लेकर लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुका है, जिसके चलते मोटापा और पेट की चर्बी बढ़ना बहुत ही आम समस्या बन गया है. एक बार शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है तो इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. मोटापे के चलते ही शरीर कई बीमारियों की चपेट में भी आने लगता है. हालांकि, कई लोग वजन कम करने के लिए तमाम तरह के उपाय भी अपनाते हैं, कोई जिम जाता है कोई खाना-पीना बंद कर देता है. इन सबके अलावा भी लोगों के मन में सवाल रहता है कि वजन कम करने के लिए सुबह-सुबह वजन कम करने के लिए खाना चाहिए. चलिए आपको बताते हैं पेट की चर्बी कम करने के लिए सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए?

सुबह-सुबह क्या खाने से वजन कम होता है?

हेल्थ और फिटनेस एक्सपर्ट के मुताबिक, वजन कम करने की जर्नी में सुबह का खाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सुबह-सुबह हम जो खाते हैं वह शरीर को दिनभर एनर्जी और एक्टिव रखने में मदद करता है. ऐसे में सुबह का खाना प्रोटीन और ताकत से भरपूर होना बहुत जरूरी है. एक्सपर्ट के मुताबिक सुबह खाली पेट और नाश्ते में सही चीजों का चुनाव वजन और पेट की चर्बी कम करने में बहुत प्रभावी हो सकता है.

वजन कम करने लिए सुबह सबसे पहले वेट लॉस ड्रिंक्स पीनी चाहिए, जैसे गुनगुना नींबू पानी और शहद, जीरा पानी और आंवला जूस आदि अच्छे विकल्प हो सकते हैं. एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और एक चम्मच शहद मिलाकर पीने से शरीर को डिटॉक्स होता है और फैट बर्न करने में मदद करता है. रात भर पानी में भीगे हुए जीरे को सुबह उबालकर छान लें और गुनगुना पीने से पाचन सुधरता है और पेट की चर्बी घटती है. इसके अलावा खाली पेट आंवले का जूस पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं.

वजन कम करने के लिए वेट लॉस ड्रिंक्स के बाद भीगे हुए बादाम और अखरोट या पपीता खाना चाहिए. इन्हें खाने से वजन कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि भीगे हुए बादाम और अखरोट में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं और शरीर को एनर्जी देते हैं. इसके अलावा सुबह खाली पेट पपीता खाना पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है और यह पेट साफ करने के साथ वजन घटाने में भी सहायक है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.