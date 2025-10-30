विज्ञापन
विशेष लिंक

Jemimah Rodrigues: ऐतिहासिक शतक के बाद क्यों फूट-फूट कर रोने लगीं जेमिमा? जीत के बाद दिया बड़ा बयान

Jemimah Rodrigues Statement: जेमिमा रोड्रिग्स की नाबाद 127 रनों की नाबाद पारी के दम पर भारत ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई.

Read Time: 3 mins
Share
Jemimah Rodrigues: ऐतिहासिक शतक के बाद क्यों फूट-फूट कर रोने लगीं जेमिमा? जीत के बाद दिया बड़ा बयान
Jemimah Rodrigues: जीत के बाद जेमिमा ने क्या कहा

Jemimah Rodrigues Statement: जेमिमा रोड्रिग्स की नाबाद 127 रनों की नाबाद पारी के दम पर भारत ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई. यह महिला वनडे वर्ल्ड कप के नॉकआउट में पहला मौका है, जब किसी टीम ने 300 से अधिक का सफल चेज किया है. भारत तीसरा बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है. इसके साथ ही उसने ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में लगातार 15 जीत के सिलसिले को तोड़ा है. भारत की जीत के बाद जेमिमा की आंखों में आंसू थे. वह अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाईं. वहीं जीत के बाद उन्होंने फैंस और भगवान का धन्यवाद दिया. 

भारत की जीत के बाद ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए जेमिमा ने कहा,"मैं यीशु को धन्यवाद देना चाहती हूं, मैं अकेले ऐसा नहीं कर सकती थी. मैं अपनी मां, पिता, कोच और हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया. पिछले महीने यह वास्तव में कठिन था, यह एक सपने जैसा लगता है और यह अभी भी पूरा नहीं हुआ है."

जेमिमा ने कहा है कि उन्हें मैच के सिर्फ पांच मिनट पहले पता चला था कि वह नबंर-3 पर बल्लेबाजी करने जा रही हैं. जेमिमा ने कहा,"मुझे नहीं पता था कि मैं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रही हूं. मैच में आने से पांच मिनट पहले, मुझे बताया गया कि मैं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रही हूं. यह मेरे बारे में नहीं, मैं भारत के लिए यह मैच जीतना चाहती थी और इसे अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी."

जेमिमा ने कहा,"आज का दिन मेरे अर्धशतक या शतक के बारे में नहीं था, भारत को जीत दिलाने के बारे में था. अब तक जो कुछ भी हुआ, वह इसी की तैयारी थी. पिछले साल मुझे इस विश्व कप से बाहर कर दिया गया था. मैं अच्छी फॉर्म में थी. लेकिन चीजें एक के बाद एक घटती गईं और कुछ भी कंट्रोल नहीं हो सका. इस दौरे के दौरान मैं लगभग हर दिन रोयी हूं. मानसिक रूप से ठीक नहीं रहना, चिंता से गुजरना. मुझे पता था कि मुझे दिखाना होगा और भगवान ने हर चीज़ का ख्याल रखा."

शुरुआत में, मैं सिर्फ खेल रही थी और मैं खुद से बात करती रहती हूं. मैं बाइबिल की उस बात - बस खड़े रहो और भगवान मेरे लिए लड़ेंगे. मैं वहीं खड़ा रही और वह मेरे लिए लड़े. मेरे अंदर बहुत कुछ बचा हुआ था, लेकिन शांत रहने की कोशिश कर रहा थी. भारत को पांच विकेट से जीतता देख मैं खुद को रोक नहीं सकी."

यह भी पढ़ें: Womens World Cup: लौरा वोलवार्ट ने 169 रनों की पारी खेल रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली अफ्रीकी खिलाड़ी

यह भी पढ़ें: PAK vs SA 1st T20I: शाहीन अफरीदी का हुरा हाल, अफ्रीकी बल्लेबाजों ने जमकर कूटा, विकेट को भी तरसे

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Women, Australia Women, Cricket, Jemimah Ivan Rodrigues, ICC Women's ODI World Cup 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com