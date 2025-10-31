विज्ञापन
साउथ अफ्रीका, हो जाओ तैयार, हरमनप्रीत की सेना ने कंगारूज को 5 विकेट से धोकर फाइनल में मारी एंट्री

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का सेमीफाइनल का मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दे दी. जीत के साथ ही टीम इंडिया महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई, जहां रविवार को साउथ अफ्रीका के साथ खिताबी भिड़ंत होगा. टीम इंडिया की इस जीत की हीरो जेमिमा रोड्रिग्स के साथ कप्तान हरमनप्रीत कौर रहीं.

जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी हुईं भावुक

जीत के बाद टीम इंडिया की खिलाड़ी भावुक हो गईं. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भागकर जेमिमा रोड्रिग्स के साथ प्लेयर्स को गले लगा लिया. जैसे ही रिचा घोष ने विजयी शॉट लगाया, सभी खिलाड़ी डग ऑउट से मैदान की तरफ भागे और जेमिमा रोड्रिग्स के साथ जश्न मनाने लगे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

9 बॉल रहते जीता मुकाबला

बात अगर मैच की करें तो क्या ही शानदार मुकाबला देखने को मिला. टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने फीबी लिचफील्ड के शतक की मदद से 338 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया. लग रहा था कि महिला टीम के लिए मुश्किल हो सकता है. लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर की पार्टनर्शिप ने इस स्कोर को छोटा बना दिया. भारतीय टीम 9 बॉल शेष रहते यह मुकाबला जीतने में कामयाब रही. 

ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग रही हल्की

हालांकि, आज ऑस्ट्रेलिया टीम की फील्डिंग कुछ खास नहीं रही. टीम ने कई कैच छोड़े, जिसका फायदा भारतीय टीम को मिला. दीप्ति शर्मा (24) के साथ रिचा घोष (26) ने जेमिमा रोड्रिग्स का अच्छा साथ दिया. दोनों ने तेजी से रन बनाए, जिससे जरूरी रन रेट कंट्रोल में रहा. 

साउथ अफ्रीका, हो जाओ तैयार

अब बारी फाइनल की है. रविवार को साउथ अफ्रिका के साथ खिताबी जंग होनी है. ऑस्ट्रेलिया पर शानदार जीत से टीम इंडिया का मनोबल सांतवे आसमान पर है, जो फाइनल में टीम के लिए आत्मविश्वास के लिए जरूरी होगा.

शुभम पांडे की रिपोर्ट
