आंकड़ों से परे यह जीत...सचिन से लेकर गंभीर तक जेमिमा के फैन बने दिग्गज, दिए आए ऐसे रिएक्शन

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है. भारत की जीत की हीरो जेमिमा रोड्रिग्स रहीं, जिन्होंने नाबाद 127 रन की पारी खेलते हुए भारत की ऐतिहासिक जीत की यादगार कहानी लिखी. जेमिमा की इस पारी के बाद सचिन तेंदुलकर से लेकर रविचंद्रन अश्विन तक, इस बल्लेबाज के फैन बन गए.

क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भारत की जीत पर रिएक्शन देते हुए लिखा,"शानदार जीत. जेमिमा और हरमनप्रीत ने फ्रंट से लीड किया. शाबाश. श्री चरणानी और दीप्ति शर्मा ने गेंद से मैच को जीवित रखा. ऐसे ही तिरंगे को ऊंचा रखें."

Fabulous victory! 🇮🇳



Well done @JemiRodrigues and @ImHarmanpreet for leading from the front. Shree Charani and @Deepti_Sharma06, you kept the game alive with the ball.



Keep the tricolour flying high. 💙 🇮🇳 pic.twitter.com/cUfEPwcQXn — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 30, 2025

भारतीय पुरुष टीम के कोच गौतम गंभीर ने लिखा,"यह तब तक ख़त्म नहीं होता, जब तक ख़त्म न हो. क्या परफॉर्मेंस है लड़कियों."

It ain't over till it's over! What a performance girls 🇮🇳 pic.twitter.com/Ox0Mg0hbEt — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 30, 2025

युवराज सिंह ने भारत की जीत के बाद लिखा,"ऐसी जीतें होती हैं जो स्कोरबोर्ड पर संख्याओं से परे होती हैं. यह उनमें से एक थी."

There are wins that go beyond numbers on a scoreboard. This was one of them.



Under pressure, with the world watching @ImHarmanpreet played with the calm and conviction of a true leader while @JemiRodrigues brought pure focus and intent to play an innings of a lifetime!



This… pic.twitter.com/CdAwK07sCT — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) October 30, 2025

अश्विन ने भारत की जीत के बाद लिखा,"टीम से बाहर होने से लेकर टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाने तक. जेमिमा को सलाम है."

From being left out of the team earlier in the World Cup to taking your team to the final.



Take a Bow Jemimah 👏 — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) October 30, 2025

Outstanding performance by the women in blue! @JemiRodrigues' knock full of maturity and @ImHarmanpreet's leadership leading the way. Finish strong in the final! 🇮🇳 pic.twitter.com/NXqJo2EQ4S — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) October 30, 2025

बता दें, डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए मैच में भारतीय टीम को जीत के लिए 339 रन का लक्ष्य मिला था. भारतीय टीम ने 59 के स्कोर पर अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना का विकेट खो दिया था. मंधाना 24 और शेफाली 10 रन बनाकर आउट हुईं. दोनों का विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम मुश्किल में थी.

जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीसरे विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी कर टीम की वापसी कराई. 226 के स्कोर पर हरमन 88 गेंद पर 10 चौके और 2 छक्के की मदद से 89 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हुईं. इसके बाद रोड्रिग्स ने दीप्ति शर्मा के साथ चौथे विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी की.

दीप्ति 17 गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हुईं. ऋचा घोष ने 16 गेंद पर 26 रन बनाए, तो वहीं 8 गेंद पर अमनजोत 15 रन बनाकर नाबाद रहीं. इन सभी के बीच जेमिमा रोड्रिग्स ने एक छोर थाम कर रखा और 134 गेंद पर 14 चौके की मदद से नाबाद 127 रन की पारी खेली. भारत ने 48.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 341 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता.

बता दें कि पूर्व में 331 रन से कभी महिला क्रिकेट इतिहास में चेज नहीं हुआ था. जेमिमा की वजह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से 2 नवंबर को होगा.

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फोएबे लिचफिल्ड के शतक की मदद से 338 रन बनाए थे. लिचफिल्ड ने 93 गेंदों पर 3 छक्के और 17 चौकों की मदद से 119 रन की पारी खेली. इसके अलावा एल्सी पेरी ने 77 और एश्ले गार्डनर ने 45 गेंदों पर 4 छक्के और 4 चौके लगाते हुए 63 रन बनाए. भारत के लिए श्री चरणी, दीप्ति शर्मा ने 2-2, क्रांति गौड़, अमनजोत कौर और राधा यादव ने 1-1 विकेट लिए. तीन बल्लेबाज रन आउट हुईं.

