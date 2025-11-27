विज्ञापन
Smriti Mandhana Wedding: दोस्ती पहले, क्रिकेट बाद में, जेमिमा रोड्रिग्स ने मंधाना के लिए छोड़ा WBBL

जेमिमा रोड्रिग्स ने स्मृति मंधाना के लिए शेष बचे डब्ल्यूबीबीएल से नाम अपना नाम वापिस ले लिया है.

Jemimah Rodrigues and Smriti Mandhana
  • महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी, जिसके लिए परिवार और फैंस तैयारी में लगे थे
  • रोड्रिग्स ने बिग बैश लीग को बीच में छोड़कर मंधाना की शादी में शामिल होने का निर्णय लिया था
  • मंधाना की शादी की तारीख टलने के बाद भी जेमिमा ने उनका साथ देने और उनके पास रहने का फैसला किया है
देश की महिला स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना का 23 नवंबर को शादी होने वाला था. चारों तरफ खुशियों का माहौल था. फैंस के साथ-साथ उनके घर वाले शादी की तैयारी में जुटे हुए थे. यही नहीं उनकी साथी क्रिकेटर भी उनकी खुशियों में चार चांद लगाने के लिए उनके पास आ गई थीं. जिसमें जेमिमा रोड्रिग्स का भी नाम शामिल है. रोड्रिग्स बिग बैश लीग के जारी सीजन में ब्रिस्बेन हीट टीम की हिस्सा थीं. मगर उन्होंने टूर्नामेंट को बीच में छोड़कर मंधाना की शादी में आने का फैसला लिया. अब जबकि मंधाना के शादी का डेट टल चुका है. उसके बावजूद उन्होंने मंधाना के साथ रहने का फैसला लिया है. डब्ल्यूबीबीएल फ्रैंचाइजी ने भी उनके इस फैसले का सम्मान किया है. उन्होंने जेमिमा को अपनी दोस्त के लिए टूर्नामेंट के बाकी मैचों से बाहर रहने की अनुमति दे दी है.

मंधाना के पिता को पड़ा है दिल का दौरा

मंधाना के शादी का डेट टलने की वजह उनके पिता का स्वास्थ्य है. दरअसल, शादी से कुछ दिन पहले ही मंधाना के पिता को दिल का दौरा पड़ गया था. जिसके बाद उन्हें सांगली स्थित सर्वहित अस्पताल में भर्ती कराया गया. यही मुख्य वजह है कि मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है.

अब ठीक हैं मंधाना के पिता

मिली जानकारी के मुताबिक मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना अब खतरे से बाहर हैं और मुंबई लौट आए हैं. फिलहाल वह आराम कर रहे हैं. उनके हालात में सुधार जारी है.

ब्रिस्बेन हीट की तरफ सा जारी किया गया बयान

ब्रिस्बेन हीट की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि टीम उनके इस फैसले का सम्मान करती है. फ्रेंचाइजी के CEO टेरी स्वेंसन कहा, 'जेमिमा के लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण है. भले ही वह शेष WBBL का हिस्सा नहीं बन पाएंगी. मगर हम उनके भारत में रहने के फैसले का समर्थन करते हैं. हमारी टीम उनको और मंधाना के परिवार को शुभकामनाएं देती है.'

