IND vs AUS: स्पिनरों ने रखी जीत की नींव लेकिन कप्तान सूर्या ने बल्लेबाजों को क्यों दिया श्रेय, बयान से हुआ बड़ा खुलासा

Suryakumar Yadav Statement After Beat Australia in 4th T20I: भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को क्वींसलैंड में खेले गए चौथे टी20 मैच में 48 रन से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली. भारतीय टीम के दिए 168 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 18.2 ओवर में 119 रन पर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान मिशेल मार्श 30 और मैट शॉर्ट 25 के अलावा सारे बल्लेबाज फ्लॉप रहे. आखिरी पांच बल्लेबाज दो अंकों में भी नहीं पहुंच सके. ऑस्ट्रेलिया को 119 रन पर समेटने में भारतीय स्पिन गेंदबाजों का अहम योगदान रहा. वाशिंगटन सुंदर ने 1.2 ओवर में 3 रन देकर 3 विकेट लिए. अक्षर पटेल ने 2 जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 1 विकेट लिए. शिवम दुबे ने भी 2 विकेट लिए. तेज गेंदबाजों अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को 1-1 विकेट मिले.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा

सभी बल्लेबाजों को खासकर अभिषेक और शुभमन को जीत का श्रेय जाता है. पावरप्ले में जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, वो स्मार्ट था. उन्हें जल्दी ही अंदाज़ा हो गया कि ये 200+ के लिए कोई आम विकेट नहीं है. सभी ने योगदान दिया, और ये पूरी टीम का बल्ले से प्रयास था. बाहर से भी संदेश साफ थे, मैं और गौती भाई एक ही राय रखते थे.

गेंदबाज़ों ने तेज़ी से तालमेल बिठाया, खासकर थोड़ी ओस पड़ने पर. उन्होंने जिस तरह से गेंदबाज़ी की वो शानदार थी. ऐसे गेंदबाज़ होना बहुत अच्छा है जो आपको दो या तीन ओवर दे सकें और कभी-कभी तो चार भी. ये हालात पर निर्भर करता है. कभी वाशिंगटन चार ओवर फेंकता है, तो कभी शिवम या अर्शदीप कम. ये लचीलापन हमारे लिए फ़ायदेमंद है. हर कोई आगे आकर टीम की ज़रूरत के हिसाब से काम करने को तैयार है.

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने अच्छी शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 56 रन जोड़े. अभिषेक 21 गेंद पर 28 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए. इसके बाद निरंतर अंतराल पर विकेट गिरते रहे. इसका परिणाम यह हुआ कि टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन ही बना सकी. शुभमन गिल 39 गेंद पर 46 रन बनाकर श्रेष्ठ स्कोरर रहे.

शिवम दुबे ने 22, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 20 और अक्षर पटेल ने नाबाद 21 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस ने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट लिए. एडम जांपा मंहगे रहे. उन्होंने 3 विकेट लिए लेकिन 4 ओवर में 45 रन लुटाए. जेवियर बार्टलेट और मार्क्स स्टॉयनिस को 1-1 विकेट मिले. पांच टी20 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे हो गई है. सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच शनिवार को खेला जाएगा.

(IANS इनपुट के साथ)