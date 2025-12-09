जसप्रीत बुमराह के कारण क्यों मिल रही गंभीर और सूर्यकुमार यादव को चेतावनी?

भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज आज (9 दिसंबर 2025) से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज को भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड 2026 को ध्यान में रखकर खेल रही है. पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि कप्तान और कोच जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के शुरुआती 3 ओवर पहले पावरप्ले में ही पूरा करवा ले रहे हैं. जिसे देख पूर्व भारतीय विकेट कीपर खिलाड़ी पार्थिव पटेल (Parthiv Patel) चिंतित हैं और उन्होंने बुमराह को लेकर सलाह दी है. उनका कहना है कि कप्तान और कोच को सावधानी से उनका इस्तेमाल करना चाहिए.

जियोस्टार पर हुई बातचीत के दौरान पार्थिव ने कहा, 'भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप उपविजेता के साथ जरूरी सीरीज है. टीम के लिए यह अच्छी सीरीज साबित हो सकती है. कुछ चीजों का मैं इंतजार कर रहा हूं. पहली ये कि सीरीज के दौरान भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल किस तरीके से करती है. भारतीय टीम ने एशिया कप के बाद से शुरुआती पावरप्ले में ही उनके 3 ओवर पूरे करवा लिए हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टीम की यही रणनीति रही. शुरुआती पावरप्ले में ही उनके 3 ओवर पूरे करवा लिए जा रहे हैं तो डेथ ओवरों में उनके पास केवल 1 ओवर ही शेष रह रहा है, जो कि 19वां ओवर है. टीम को उनका इस्तेमाल बेहद सतर्कता के साथ करना होगा. अगर टीम उनके 3 ओवर पहले ही पावरप्ले में कराना चाहती है तो अर्शदीप सिंह को डेथ ओवरों में उनका साथ देना होगा.'

यही नहीं पार्थिव पटेल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चोट से वापसी कर रहे रहे ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पंड्या को लेकर भी अपना विचार साझा किया है. उनका कहना है, 'टीम में उनकी वापसी काफी महत्वपूर्ण है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. टीम में वह गेंद और बल्ले दोनों से भूमिका निभाते हैं. यही नहीं वह युवाओं का उत्साहवर्धन भी करते हैं. मैदान में मैं उनकी वापसी का इंतजार कर रहा हूं.'

