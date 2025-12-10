विज्ञापन
IND vs SA: जसप्रीत बुमराह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज बने

Jasprit Bumrah record in T20I: बुमराह ने टी-20 इंटरनेशनल में अपने 100 विकेट पूरे किए और साथ ही तीनों फॉर्मेट में 100 + विकेट हासिल करने वाले भारत के पहले गेंदबाज बने तो वहीं, दुनिया के पांचवें गेंदबाज बने

Jasprit Bumrah created history, बुमराह का तहलका
  • बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी-20 मैच में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के 100 विकेट पूरे किए
  • बुमराह तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक विकेट लेने वाले भारत के पहले और दुनिया के पांचवें तेज गेंदबाज बने हैं
  • उन्होंने पहले टी-20 मैच में 17 रन देकर दो विकेट लिए और अपनी इकॉनमी और औसत दोनों बेहतर बनाए रखे
IND vs SA 1st T20I : साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी-20 मैच में जसप्रीत बुमराह ने एक बड़ा कमाल अपने करियर में कर दिखाया है. बुमराह ने टी-20 इंटरनेशनल में अपने 100 विकेट पूरे किए और साथ ही तीनों फॉर्मेट में 100 + विकेट हासिल करने वाले भारत के पहले गेंदबाज बने तो वहीं, दुनिया के पांचवें गेंदबाज बने. बुमराह ने पहले टी-20 मेंच 17 रन देकर दो विकेट लिए. बता दें इसके अलावा बुमराह ने एक ऐसा कमाल किया जिसकी चर्चा पूरा विश्व क्रिकेट कर रहा है. 

तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज

  1. लसिथ मलिंगा
  2. टिम साउथी
  3. शाकिब अल हसन
  4. शाहीन अफरीदी
  5. जसप्रीत बुमराह

ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज

दरअसल, कुल मिलाकर, यह स्टार पेसर दुनिया भर में यह मुकाम हासिल करने वाले इतिहास के सिर्फ़ 5वें बॉलर हैं, उनके साथ लसिथ मलिंगा, टिम साउथी, शाकिब अल हसन और शाहीन अफ़रीदी भी हैं. 5 बॉलर्स में, बुमराह का एवरेज और इकॉनमी तीनों फ़ॉर्मेट में दुनिया के किसी भी गेंदबाज से सबसे अच्छा है. 5 गदबाजों के सबसे तेज़ क्लब में, बुमराह अकेले ऐसे हैं जिनकी इकॉनमी सात से कम है और तीनों फ़ॉर्मेट में एवरेज 25 से कम है.

सभी फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले 5 गेंदबाजों का रिकॉर्ड

गेंदबाजटेस्ट विकेट टेस्ट इकॉनमीटेस्ट औसत ODI विकेटODI इकॉनमीODI औसतT20I विकेटT20I इकॉनमी T20I औसत
जसप्रीत बुमराह234 2.7719.8 149 2.77 23.61016.3616.9
टिम साउदी391 3.0230.3221 5.53 33.7 164 8.0022.4
शाकिब अल हसन2462.9931.7 317 4.47 29.5 1496.81 20.9
लसिथ मलिंगा10110133.13385.3528.9 1077.42  20.8
शाहीन अफरीदी 121 3.16 27.91 135 5.62 25.04 1267.71 21.26

इसके अलावा बुमराह यह उपलब्धि हासिल करने वाले किसी फुल मेंबर देश के सिर्फ़ 11वें पेसर हैं, और वह उन देशों में अकेले ऐसे हैं जिनका एवरेज 18 से कम है. उन्होंने 100 विकेट क्लब में पेसरों के बीच T20Is में सबसे अच्छे एवरेज के लिए अर्शदीप सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. खेल के सभी फॉर्मेट में किसी और गेंदबाज का एवरेज 25 से कम नहीं है.

फुल मेंबर टीमों के T20I में तेज गेंदबाजों में सबसे अच्छा औसत (कम से कम - 100 विकेट)

गेंदबाज विकेट बॉलिंग औसत
जसप्रीत बुमराह101 17.92
अर्शदीप सिंह10718.37
मार्क अडायर13219.36

T20I में फुल मेंबर टीमों के तेज गेंदबाजों में सबसे अच्छी इकॉनमी (कम से कम - 100 विकेट)

गेंदबाजविकेट इकॉनमी
जसप्रीत बुमराह1016.35
मुस्तफिजुर रहमान1587.28
रिचर्ड नगारवा 1087.30

101 रन से जीता भारत 

पहले टी-20 की बात करें तो भारत ने 101 रन से जीत हासिल की. भारत ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर छह विकेट पर 175 रन बनाने के बाद साउथ अफ्रीका की पारी को 12.3 ओवर में 74 रन पर समेट दिया. साउथ अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाये. भारत के लिए अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिये. बल्लेबाजी में हार्दिक पंड्या ने कमाल किया और 28 गेंद पर नाबाद 59 रन की पारी खेली. 

Jasprit Jasbirsingh Bumrah, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
