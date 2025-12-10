IND vs SA: जसप्रीत बुमराह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज बने

IND vs SA 1st T20I : साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी-20 मैच में जसप्रीत बुमराह ने एक बड़ा कमाल अपने करियर में कर दिखाया है. बुमराह ने टी-20 इंटरनेशनल में अपने 100 विकेट पूरे किए और साथ ही तीनों फॉर्मेट में 100 + विकेट हासिल करने वाले भारत के पहले गेंदबाज बने तो वहीं, दुनिया के पांचवें गेंदबाज बने. बुमराह ने पहले टी-20 मेंच 17 रन देकर दो विकेट लिए. बता दें इसके अलावा बुमराह ने एक ऐसा कमाल किया जिसकी चर्चा पूरा विश्व क्रिकेट कर रहा है.

तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज

लसिथ मलिंगा टिम साउथी शाकिब अल हसन शाहीन अफरीदी जसप्रीत बुमराह

ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज

दरअसल, कुल मिलाकर, यह स्टार पेसर दुनिया भर में यह मुकाम हासिल करने वाले इतिहास के सिर्फ़ 5वें बॉलर हैं, उनके साथ लसिथ मलिंगा, टिम साउथी, शाकिब अल हसन और शाहीन अफ़रीदी भी हैं. 5 बॉलर्स में, बुमराह का एवरेज और इकॉनमी तीनों फ़ॉर्मेट में दुनिया के किसी भी गेंदबाज से सबसे अच्छा है. 5 गदबाजों के सबसे तेज़ क्लब में, बुमराह अकेले ऐसे हैं जिनकी इकॉनमी सात से कम है और तीनों फ़ॉर्मेट में एवरेज 25 से कम है.

सभी फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले 5 गेंदबाजों का रिकॉर्ड

गेंदबाज टेस्ट विकेट टेस्ट इकॉनमी टेस्ट औसत ODI विकेट ODI इकॉनमी ODI औसत T20I विकेट T20I इकॉनमी T20I औसत जसप्रीत बुमराह 234 2.77 19.8 149 2.77 23.6 101 6.36 16.9 टिम साउदी 391 3.02 30.3 221 5.53 33.7 164 8.00 22.4 शाकिब अल हसन 246 2.99 31.7 317 4.47 29.5 149 6.81 20.9 लसिथ मलिंगा 101 101 33.1 338 5.35 28.9 107 7.42 20.8 शाहीन अफरीदी 121 3.16 27.91 135 5.62 25.04 126 7.71 21.26

इसके अलावा बुमराह यह उपलब्धि हासिल करने वाले किसी फुल मेंबर देश के सिर्फ़ 11वें पेसर हैं, और वह उन देशों में अकेले ऐसे हैं जिनका एवरेज 18 से कम है. उन्होंने 100 विकेट क्लब में पेसरों के बीच T20Is में सबसे अच्छे एवरेज के लिए अर्शदीप सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. खेल के सभी फॉर्मेट में किसी और गेंदबाज का एवरेज 25 से कम नहीं है.

फुल मेंबर टीमों के T20I में तेज गेंदबाजों में सबसे अच्छा औसत (कम से कम - 100 विकेट)

गेंदबाज विकेट बॉलिंग औसत जसप्रीत बुमराह 101 17.92 अर्शदीप सिंह 107 18.37 मार्क अडायर 132 19.36

T20I में फुल मेंबर टीमों के तेज गेंदबाजों में सबसे अच्छी इकॉनमी (कम से कम - 100 विकेट)

गेंदबाज विकेट इकॉनमी जसप्रीत बुमराह 101 6.35 मुस्तफिजुर रहमान 158 7.28 रिचर्ड नगारवा 108 7.30

101 रन से जीता भारत

पहले टी-20 की बात करें तो भारत ने 101 रन से जीत हासिल की. भारत ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर छह विकेट पर 175 रन बनाने के बाद साउथ अफ्रीका की पारी को 12.3 ओवर में 74 रन पर समेट दिया. साउथ अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाये. भारत के लिए अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिये. बल्लेबाजी में हार्दिक पंड्या ने कमाल किया और 28 गेंद पर नाबाद 59 रन की पारी खेली.