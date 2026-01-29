विज्ञापन
PSL ने ऐसा क्या दिया ऑफर? जो गाली गलौज, अपमान सब कुछ भूल गए जेसन गिलेस्पी

जेसन गिलेस्पी एक बार फिर से पाकिस्तान में बतौर कोच कार्य करने के लिए तैयार है. हालांकि, इस बार वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग की नई टीम हैदराबाद फ्रेंचाइजी के साथ काम करेंगे.

Jason Gillespie
  • पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान सुपर लीग की नई हैदराबाद टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं
  • गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर गालीगलौच और फीस न देने के आरोप लगाकर दिसंबर 2024 में इस्तीफा दिया था
  • हैदराबाद फ्रेंचाइजी के मालिक फवाद सरवर ने गिलेस्पी के कोच पद की पुष्टि करते हुए सहायक कोचों का भी परिचय दिया
क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी (Jason Gillespie) एक बार फिर से पाकिस्तान में बतौर कोच कार्य करने के लिए तैयार है. हालांकि, इस बार वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) की नई टीम हैदराबाद फ्रेंचाइजी (Hyderabad Franchise) के साथ काम करेंगे. जहां उन्हें हेड कोच की जिम्मेदारी दी गई है.

गिलेस्पी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर लगा चुके हैं सनसनीखेज इल्जाम 

आपको जानकर हैरानी होगी कि गिलेस्पी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर कई सनसनीखेज इल्जाम लगा चुके हैं. कोच पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने गाली गलौज के साथ अपमानित करने का आरोप लगाया था. यही नहीं उन्होंने पीसीबी पर फीस न देने का भी इंलजाम मढ़ा था. पीसीबी के व्यवहार से क्षुब्ध होकर उन्होंने दिसंबर 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. 

फवाद सरवर ने गिलेस्पी के कोच पद की पुष्टि की 

हैदराबाद फ्रेंचाइजी के मालिक फवाद सरवर ने पुष्टि की कि गिलेस्पी पीएसएल के अगले सत्र में टीम के मुख्य कोच होंगे और ग्रांट ब्रैडबर्न और क्रेग व्हाइट उनके साथ सहायक कोच की भूमिका निभाएंगे. सरवर ने 175,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में नई फ्रेंचाइजी खरीदी है.

सरवर ने कहा, 'हम अपनी टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोचिंग स्टाफ लेकर आए हैं जो 11 फरवरी को होने वाली नीलामी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं.'

दो साल का था अनुबंध

गिलेस्पी ने टीम के चयन और अधिकारों को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मतभेद होने के बाद 2024 के आखिर में पाकिस्तान के मुख्य कोच का पद छोड़ दिया था. उनका अनुबंध हालांकि दो साल के लिए था, लेकिन उन्होंने आठ महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया था.

इसी तरह ब्रैडबर्न भी पाकिस्तान टीम के साथ सहायक कोच और फिर मुख्य कोच के रूप में जुड़े रहे और पीसीबी के साथ एक समझौते के बाद वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा. (भाषा इनपुट के साथ)

Pakistan, Jason Gillespie, Cricket
