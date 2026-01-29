विज्ञापन
अब क्या करेगी टीम इंडिया? T20 World Cup 2026 से पहले गौतम गंभीर का 'सुपर प्लान' हुआ फेल

विशाखापत्तनम में पांच गेंदबाजों के चुनाव का परिणाम यह रहा कि भारतीय टीम को एक कम बल्लेबाज के साथ मैदान में उतरना पड़ा. यहीं मैच का निर्णायक मोड़ भी साबित हुआ.

Gautam Gambhir
  • विशाखापत्तनम में पांच गेंदबाजों के साथ उतरने का रणनीतिक फैसला भारतीय टीम को 50 रन से हार दिला गया
  • पांच गेंदबाजों के कारण भारतीय टीम को एक बल्लेबाज की कमी का सामना करना पड़ा जो मैच का निर्णायक कारण बना
  • युवा गेंदबाज राणा ने चार ओवरों में 54 रन खर्च कर टीम के लिए महंगे साबित हुए हैं
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC T20 World Cup 2026) के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. आगामी सीजन के लिए सभी टीमें जमकर मेहनत कर रही हैं. टीम इंडिया भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है. न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में कप्तान और कोच लगातार प्रयोग कर रहे हैं. जिससे वह आगामी सीजन के लिए परफेक्ट प्लेइंग इलेवन का चुनाव कर सके. भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी सीरीज का चौथा मुकाबला बीते बुधवार (28 जनवरी) को विशाखापत्तनम में खेला गया. जहां हेड कोच ने टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए प्लान के तहत पांच गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरने का फैसला लिया. मगर उनका यह 'सुपर प्लान' कुछ खास कारगर साबित नहीं हुआ. मैच के दौरान पांचो गेंदबाजों की खूब धुनाई हुई और भारतीय टीम यह मुकाबला 50 रनों के बड़े अंतर से हार गई.

मैच के दौरान सांतवें बल्लेबाज की कमी खली 

विशाखापत्तनम में पांच गेंदबाजों के चुनाव का परिणाम यह रहा कि भारतीय टीम को एक कम बल्लेबाज के साथ मैदान में उतरना पड़ा. यहीं मैच का निर्णायक मोड़ भी साबित हुआ. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 18.4 ओवरों में 165 रनों पर ही सिमट गई. अगर ब्लू टीम इस मुकाबले में एक और बल्लेबाज के साथ उतरी होती तो शायद यह मुकाबला वह अपने नाम कर लेती. 

विशाखापत्तनम में राणा रहे सबसे महंगे गेंदबाज 

राणा को भारतीय टीम का भविष्य माना जा रहा है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक होनहार गेंदबाज हैं. मगर इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि वह काफी महंगे साबित हो रहे हैं.  पिछले मुकाबले में भी उन्हें काफी मार पड़ी. टीम के लिए उन्होंने कुल चार ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच उन्होंने बिना किसी सफलता के 13.50 की इकोनॉमी से 54 रन लूटा डाले थे. 

भारतीय टीम को समझ आई पंड्या की अहमियत 

चौथे टी20 मुकाबले में पंड्या को जरूर प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था. मगर उन्होंने एक ओवर की भी गेंदबाजी नहीं की. अगर यहां वह गेंदबाजी करते तो जरूर विपक्षी टीम इतने बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाती. वह विकेट निकालने की भी क्षमता रखते हैं. 

