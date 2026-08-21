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'रेलवे में मेरी नौकरी भी चली गई थी', भारत के लिए 10 वनडे मैच खेलने वाले जैकब मार्टिन 22 साल पुराने आपराधिक मामले में बरी

Jacob Martin: दाएं हाथ के बल्लेबाज जैकब मार्टिन ने भारत के लिए 10 वनडे मैच खेले और 22.57 की औसत से 158 रन बनाए.

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'रेलवे में मेरी नौकरी भी चली गई थी', भारत के लिए 10 वनडे मैच खेलने वाले जैकब मार्टिन 22 साल पुराने आपराधिक मामले में बरी
Jacob Martin acquitted of all charges

Jacob Martin: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वडोदरा के रहने वाले जैकब मार्टिन को पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 साल पुराने आपराधिक मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है. यह मामला 2004 में दर्ज एक FIR से जुड़ा था, जिसमें IPC की धाराओं 420, 468, 471 और 120B के साथ-साथ पासपोर्ट एक्ट की धारा 12 के तहत आरोप लगाए गए थे. जैकब पर UK इमिग्रेशन की नकली मुहर (स्टैम्प), यात्रा के इंतजाम और पैसों के लेन-देन से जुड़े आरोप साबित नहीं हो सके. कोर्ट ने पाया कि पैसों के लेन-देन या अजवा स्पोर्ट्स क्लब पर उनके मालिकाना हक या कंट्रोल के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं था. कई गवाह भी आरोपों की पुष्टि नहीं कर पाए.

इसके बाद, जैकब मार्टिन को बरी कर दिया गया और उन्होंने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा.

मीडिया से बात करते हुए मार्टिन ने कहा कि यह मामला तब शुरू हुआ जब उनकी 2004 की टीम का एक सदस्य UK में अपने वीज़ा की समय-सीमा खत्म होने के बाद भी वहीं रुका रहा और नकली इमिग्रेशन स्टैम्प लगवाकर भारत लौटा. उन्होंने कहा कि शुरुआती FIR में नाम न होने के बावजूद जांच के दौरान उनका नाम जोड़ा गया, जिसकी वजह उन्होंने एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर पर अपनी पहचान को बताया.

मार्टिन ने कहा कि 22 साल पुराने इस मामले की वजह से उन्हें काफी तनाव झेलना पड़ा, जिसमें उनकी रेलवे की नौकरी का जाना भी शामिल है. उन्होंने कहा कि बरी होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है और यह उनकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ है.

मार्टिन ने कहा, "2004 में मेरी एक टीम खेलने के लिए UK गई थी. इंग्लैंड में खेलने गई उस टीम के सभी सदस्य वापस आ गए, सिवाय एक लड़के के जो UK में ही रुक गया था. वीजा की वैलिडिटी 6 महीने थी, इसलिए वह 6 महीने तक रुक सकता था, लेकिन वह 6 महीने से ज़्यादा समय तक रुका रहा. उसने किसी के जरिए नकली स्टैम्पिंग करवा ली. नकली स्टैम्पिंग करवाने के बाद जब वह भारत लौटा, तो उसे UK से डिपोर्ट कर दिया गया; उसे IGI एयरपोर्ट पर पकड़ा गया और फिर उससे पूछताछ की गई."

उन्होंने कहा, "FIR में मेरा नाम तक नहीं था, लेकिन जब जांच हुई तो मुझे इस मामले में शामिल किया गया क्योंकि नाम बड़ा था और मैं एक इंटरनेशनल क्रिकेटर था और मामला खत्म होने के बाद... अब, 22 साल बाद... इन 22 सालों के दौरान, मुझे BCCI से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था. रेलवे में मेरी नौकरी भी चली गई थी. इसलिए मुझे बहुत तनाव था, लेकिन अब जो फैसला आया है - मुझे क्लीन चिट मिल गई है. यह मेरी ज़िंदगी के लिए एक बड़ी राहत होगी और 22 साल बाद यह जो फैसला आया है, वह मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है."

दाएं हाथ के बल्लेबाज जैकब मार्टिन ने भारत के लिए 10 वनडे मैच खेले और 22.57 की औसत से 158 रन बनाए.

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