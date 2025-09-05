विज्ञापन
भारत के वो सिकंदर, जिन्होंने पाकिस्तान को T20I में दिए है सबसे ज्यादा दर्द, POTM अवॉर्ड है गवाह

India vs Pakistan, Most POTM Awards: विराट कोहली से लेकर युवराज सिंह तक, भारत के इन छह धुरंधरों ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड हासिल किया है.

Yuvraj Singh and Virat Kohli
  • एशिया कप के 17वें सीजन के शुरू होने में चार दिन शेष हैं और भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर उत्साह है
  • विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में सर्वाधिक चार बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता है
  • इरफान, हार्दिक, बुमराह, अमित और युवराज ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में एक-एक बार POTM अवॉर्ड प्राप्त किया है
India vs Pakistan, Most POTM Awards: एशिया कप के 17वें सीजन के आगाज में अब गिनती के महज चार दिन शेष रह गए हैं. आगामी टूर्नामेंट को लेकर हर कोई रोमांचित है. खासकर पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले को लेकर. दोनों देशों का हाल यह है कि वह एक दूसरे के खिलाफ हार मानने को राजी नहीं होते हैं. यही बात इन दोनों देशों के बीच खेले जाने वाले मुकाबले को खास बनाती है. टीम इंडिया की तरफ से कई खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ सराहनीय प्रदर्शन किया है और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. ऐसे में टूर्नामेंट के आगाज से पहले बात करें देश के उन खास जाबाजों के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में बेहतरीन करते हुए सर्वाधिक बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड हासिल किया है, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं- 

विराट कोहली 

खास लिस्ट में पहला नाम विराट कोहली का आता है. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को कई मुकाबले अकेले अपने दम पर जिताएं हैं. यही वजह है कि टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ वह सर्वाधिक बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड पाने वाले भी खिलाड़ी हैं. भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में उन्होंने देश की तरफ से टी20 फॉर्मेट में सर्वाधिक चार बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड प्राप्त किया है. 

इरफान पठान, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, अमित मिश्रा और युवराज सिंह 

दूसरे स्थान पर एक दो नहीं बल्कि कुल पांच खिलाड़ियों का नाम आता है. ये खिलाड़ी कोई और नहीं टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह के अलावा इरफान पठान, अमित मिश्रा और मौजूदा स्टार हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह हैं. ये पांचों खिलाड़ी टी20 फॉर्मेट में क्रमशः एक-एक बार पाकिस्तान के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में 'प्लेयर ऑफ द मैच' बन चुके हैं. 

पाकिस्तान के खिलाफ T20I क्रिकेट में सर्वाधिक बार 'POTM' का अवॉर्ड हासिल करने वाले भारतीय 

4 - विराट कोहली 
1 - इरफान पठान
1 - हार्दिक पंड्या
1 -  जसप्रीत बुमराह
1 - अमित मिश्रा
1 - युवराज सिंह 

