IND vs NZ 3rd T20I: गुवाहाटी में ईशान किशन मचाएंगे तहलका, न्यूजीलैंड के खिलाफ 20 रन बनाते ही तोड़ देंगे अपना ही 'विराट' रिकॉर्ड

Ishan Kishan Record IND vs NZ 3rd T20I: भारत-न्यूजीलैंड के बीच गुवाहाटी में खेले जाने वाले तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी ओपनर ईशान किशन (Ishan Kishan) न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे T20I मैच में एक बड़े व्यक्तिगत रिकॉर्ड को हासिल करने के कगार पर हैं. अगर वो तीसरे मैच में सिर्फ 20 रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वह T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी एक विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे.

खुद का रिकॉर्ड तोड़ने से बस एक कदम दूर ईशान

मैच से पहले का हाल बताए तो फिलहाल , ईशान किशन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन (206 रन) बनाए हैं, जो कि किसी एक टीम के खिलाफ उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. वहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके नाम अब तक 9 पारियों में 187 रन दर्ज हैं. आगामी तीसरे T20I में उन्हें इस आंकड़े को पार करने और न्यूजीलैंड को अपनी पसंदीदा विरोधी टीम बनाने के लिए केवल 20 रनों की ही चाहिए उसके बाद उनके नाम T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ हो जाएगा.

T20 अंतरराष्ट्रीय में ईशान किशन का 'रन'

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका औसत (41.2) और स्ट्राइक रेट (150) का रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टी20 रायपुर में शुक्रवार को खेला गया था. उस मैच में ईशान किशन ने अपनी विस्फोटक पारी से फैंस को रोमांचित किया जिसके बाद न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर साइमन डूल ने कहा है कि ईशान के पास बड़ा शतक बनाने का मौका था, लेकिन वह चूक गए.

टीम पारियां रन औसत स्ट्राइक रेट

दक्षिण अफ्रीका 5 206 41.2 150

न्यूजीलैंड 9 187 20.8 126

श्रीलंका 6 165 33 136



