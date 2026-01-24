Border 2 Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन भी नहीं रुकी 'बॉर्डर 2' की रफ्तार, सनी देओल का तूफान पहले वीकेंड में ही ‘धुरंधर’ पर भारी

Border 2 Box Office Collection Day 2: फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर देशभक्ति और एक्शन का जादू चल पड़ा है. लंबे समय से ‘धुरंधर' की धूम के बाद अब सिनेमाघरों में सनी देओल की ‘बॉर्डर 2' ने जबरदस्त एंट्री मारी है. पहले दिन करीब 32 करोड़ रुपये की नेट कमाई के साथ फिल्म ने मजबूत शुरुआत की और दूसरे दिन इसके कलेक्शन में साफ उछाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से शनिवार को हालात बेहतर नजर आए, जिससे फिल्म की रफ्तार तेज हो गई. शुरुआती ट्रेंड्स बता रहे हैं कि ‘बॉर्डर 2' पहले ही वीकेंड पर कमाई के मामले में धुरंधर को मात भी दे सकती है.

दूसरे दिन बढ़ी रफ्तार, ऑक्यूपेंसी में जबरदस्त उछाल

दूसरे दिन की सुबह के शोज पहले दिन के मुकाबले लगभग बराबर रहे. कुछ इलाकों में हल्की बढ़त दिखी तो कहीं कहीं मामूली गिरावट भी रही. लेकिन असली खेल दोपहर के बाद शुरू हुआ. शाम और रात के शोज में दर्शकों की भीड़ अचानक बढ़ गई और ज्यादातर सिनेमाघरों में ऑक्यूपेंसी काफी बेहतर हो गई. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को फिल्म ने 21 करोड़ रुपये कमा लिए थे. इसमें शाम और रात के शोज शामिल नहीं हैं. ट्रेड एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि दिन खत्म होने तक ‘बॉर्डर 2' का कलेक्शन 33 से 37 करोड़ रुपये के बीच जा सकता है.

लंबा वीकेंड बनेगा गेम चेंजर

पहले दिन रात में भारी बारिश और भारत न्यूजीलैंड टी20 मैच का असर पड़ा था, जिससे नाइट शोज उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पाए थे. शनिवार को ये दोनों रुकावटें नहीं हैं. साथ ही वीकेंड की टिकट कीमतों का फायदा भी दर्शक उठा सकते हैं. फिल्म को चार दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड मिल रहा है. इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ‘बॉर्डर 2' 125 से 135 करोड़ रुपये तक का नेट बिजनेस कर सकती है. ये आंकड़ा फिल्म के लिए शानदार शुरुआत माना जाएगा और पहले हफ्ते की कमाई फिल्म को ज्यादा दमदार हिट बना सकती है.

