IPS अभिषेक तिवारी के VRS से पहले IAS रोमन सैनी ने भी दिया था इस्तीफा, MP में अफसरों का नौकरी से मोहभंग क्यों? 

IPS Abhishek Tiwari: मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अभिषेक तिवारी के इस्तीफे की खबर ने प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है. जनवरी 2026 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के लिए आवेदन करने की खबर सामने आने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर इतने चर्चित और पुरस्कार प्राप्त अधिकारी ने सेवा छोड़ने का फैसला क्यों लिया. खास बात यह है कि उनसे पहले MP कैडर के ही IAS अधिकारी रोमन सैनी भी सरकारी नौकरी छोड़ चुके हैं.

IPS अभिषेक तिवारी से पहले IAS रोमन सैनी भी छोड़ चुके नौकरी

मध्य प्रदेश कैडर में यह पहली बार नहीं है जब किसी युवा और चर्चित अधिकारी ने प्रशासनिक सेवा छोड़ी हो. इससे पहले IAS रोमन सैनी ने भी जबलपुर में SDM (सहायक कलेक्टर) रहते हुए इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था. अब IPS अभिषेक तिवारी के VRS आवेदन ने एक बार फिर इस तरह के फैसलों पर बहस छेड़ दी है.

IPS अभिषेक तिवारी कौन हैं?

IPS अभिषेक तिवारी मूल रूप से मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के निवासी हैं. 6 अप्रैल 1984 को जन्‍मे अभ‍िषेक त‍िवारी ने इंजीनियरिंग के बाद फाइनेंस से PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया. साल 2012 में UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास कर वे 2013 बैच के IPS अधिकारी बने और उन्हें होम कैडर मध्य प्रदेश मिला. यूपीएससी से पहले न‍िजी आईटी कंपनी में जॉब क‍िया था.

IPS अभिषेक तिवारी का सर्विस रिकॉर्ड

IPS अभिषेक तिवारी मध्य प्रदेश के सागर, बालाघाट और रतलाम जिलों में पुलिस अधीक्षक (SP) के पद पर सेवाएं दे चुके हैं. बालाघाट SP रहते हुए उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय साहस दिखाया. इसी वजह से उन्हें साल 2019 और 2020 में वीरता पदक से सम्मानित किया गया.

सागर SP रहते विवादों में आए

सागर SP रहते हुए 27 जुलाई से 8 अगस्त 2024 के बीच अभिषेक तिवारी विदेश दौरे पर थे. इसी दौरान सागर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद उन्हें सागर SP पद से हटा दिया गया. इसके बाद वे प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए.

IPS अभिषेक तिवारी का आगे का प्लान क्या है?

वर्तमान में IPS अभिषेक तिवारी दिल्ली में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (NTRO) में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं. यहीं से उनके VRS आवेदन की जानकारी सामने आई है. उन्होंने इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत कारण बताए हैं, हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वे IT सेक्टर से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं.

IAS रोमन सैनी ने क्यों छोड़ी थी नौकरी?

IAS रोमन सैनी ने ट्रेनिंग के बाद मध्‍य प्रदेश कैडर में अपनी पहली ही पोस्टिंग में नौकरी छोड़ दी थी. उन्होंने UPSC 2013 में 18वीं रैंक हासिल कर MP कैडर में IAS बने थे. जबलपुर में सहायक कलेक्टर (SDM) रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था.

Unacademy के Co-Founder बने रोमन सैनी

IAS छोड़ने के बाद रोमन सैनी ने दिसंबर 2015 में अपने दोस्तों गौरव मुंजाल और हिमेश सिंह के साथ मिलकर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म Unacademy की शुरुआत की. आज रोमन सैनी Unacademy के Co-Founder के रूप में देशभर में पहचान बना चुके हैं. 27 जुलाई 1991 को जन्‍मे रोमन सैनी मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के पास कोटपूतली के रायकरणपुरा गांव के निवासी हैं.

