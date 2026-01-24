अमेरिका में 'मॉन्स्टर विंटर स्टॉर्म' का साया: एअर इंडिया ने रद्द कीं न्यूयॉर्क-नेवार्क की उड़ानें

एयर इंडिया ने अमेरिका के पूर्वी तट पर संभावित भीषण विंटर स्ट्रोम की आशंका को देखते हुए यात्रा संबंधी चेतावनी जारी की है. एअर इंडिया ने अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर भारी बर्फबारी और खराब मौसम के पूर्वानुमान के कारण 25 और 26 जनवरी को न्यूयॉर्क (JFK) और नेवार्क (EWR) आने-जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं. एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.

एक्स पर एक पोस्ट में एयर इंडिया ने कहा, "रविवार सुबह से सोमवार तक न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और अमेरिका के पूर्वी तट के आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी के साथ भीषण विंटर स्ट्रोम आने का पूर्वानुमान है, जिसका फ्लाइट ऑपरेशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा. हमारे यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए, 25 और 26 जनवरी को न्यूयॉर्क और नेवार्क से आने-जाने वाली सभी एयर इंडिया की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. यदि आपने इन तारीखों पर हमारी उड़ान बुक की है, तो हमारी टीमें आपकी हर संभव सहायता करेंगी. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे 24x7 कॉल सेंटर से +91 1169329333 और +91 1169329999 पर संपर्क करें। आपसे अनुरोध है कि हमारी वेबसाइट http://airindia.com भी देखें."

#TravelAdvisory



A severe winter storm with heavy snow is forecast for New York, New Jersey and adjoining areas in the US East Coast from early Sunday morning to Monday, which will have a significant impact on flight operations.



In view of the safety, well-being and convenience… — Air India (@airindia) January 24, 2026

अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा ने भी लोगों को तूफान को गंभीरता से लेने की चेतावनी दी है. राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार, शनिवार से सप्ताहांत तक मध्य अमेरिका और उत्तरपूर्वी अमेरिका में मध्यम से लेकर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है. उसने खराब मौसम की स्थिति के कारण यात्रा न करने की सलाह देते हुए कहा, "गाड़ी चलाना खतरनाक से लेकर असंभव तक हो सकता है. यदि संभव हो तो यात्रा से बचें. व्यापक स्तर पर यातायात बंद हो सकता है और बुनियादी ढांचे में भी दिक्कतें आ सकती है."

सीएनएन के अनुसार, अमेरिका की दो-तिहाई आबादी एक भयंकर शीतकालीन तूफान और भीषण ठंड का सामना कर रही है. सप्ताहांत तक पूर्व की ओर बढ़ते हुए, तूफान की बर्फ टेक्सास से लेकर न्यू इंग्लैंड तक 2,000 मील से अधिक क्षेत्र में फैलेगी. इसके परिणामस्वरूप भारी बर्फ जमने से बिजली की लाइनें प्रभावित होंगी, जिससे लाखों लोगों की बिजली गुल हो सकती है, कुछ की तो कई दिनों तक.

तूफान के आने से पहले ही हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, और तूफान के प्रभाव वाले क्षेत्रों में सड़कों पर यात्रा करना मुश्किल से असंभव बताया जा रहा है. 15 से ज्यादा राज्यों ने तूफान से निपटने और तैयारी के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु आपातकाल की घोषणा कर दी है. इनमें मिसौरी, अर्कांसस, लुइसियाना, मिसिसिपी, टेनेसी, अलबामा, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, केंटकी, मैरीलैंड, न्यू जर्सी और कंसास शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: एयर इंडिया एक्सप्रेस में अब मिलेगा ठाठ-बाट, बोइंग 737-8 मैक्स विमान से पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान का हाल जानिए

टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने संसाधनों को जुटाने के लिए 134 काउंटियों में आपदा की घोषणा की. वाशिंगटन डीसी की मेयर म्यूरियल बॉसर ने भी राजधानी में आपातकाल की घोषणा की. सीएनएन के अनुसार, अगले सप्ताह आधे से अधिक अमेरिकी शून्य से नीचे के तापमान वाली ठंडी हवाओं का सामना करेंगे.