IND vs NZ, 3rd T20I: अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग जोड़ी कौन? ईशान किशन या संजू सैमसन, प्लेइंग 11 को लेकर ऐसा बन रहा समीकरण

 ​​​​​India vs New Zealand 3rd T20I Playing 11: भारत ने पिछला मुकाबला जीता है ऐसे में उस प्लेइंग XI में बदलाव करना थोड़ा रिस्की माना जा सकता है.

  • भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा
  • ईशान किशन ने दूसरे टी20 में नंबर तीन पर 32 गेंदों में 76 रन बनाकर टीम के लिए मैच का रुख बदला था
  • टीम मैनेजमेंट के सामने विकल्प है कि संजू सैमसन को ओपनिंग पर रखें या ईशान किशन को फिर से ओपनर के तौर पर आजमाएं
India vs New Zealand, 3rd T20I 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला आज शाम 7 बजे से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच से पहले प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह हैं ईशान किशन की धमाकेदार बल्लेबाजी और संजू सैमसन को लेकर उठ रहे सवाल. दूसरे टी20 मैच में ईशान किशन ने नंबर-3 पर उतरते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बरपा दिया. उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में 76 रन ठोक दिए, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे. 237 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेली गई इस पारी ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया.

इसी के बाद एक बार फिर यह बहस शुरू हो गई है कि आने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम मैनेजमेंट ओपनिंग कॉम्बिनेशन को कैसे देख रहा है.

संजू सैमसन को कम मौके को लेकर फैंस की रही है नाराजगी

संजू सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में 10 और दूसरे मैच में सिर्फ 6 रन ही बना सके. खराब स्कोर के बाद उनकी जगह को लेकर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन फैंस का एक बड़ा हिस्सा लगातार यह कहता रहा है कि संजू को कभी भी लंबे समय तक लगातार मौके नहीं दिए जाते. सोशल मीडिया पर भी यही चर्चा है कि एक-दो खराब पारियों के बाद संजू पर सवाल उठ जाते हैं, जबकि दूसरे खिलाड़ियों को ज्यादा समय दिया जाता है.

अब टीम मैनेजमेंट के सामने दो रास्ते हैं. पहला यह कि संजू सैमसन ही अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते रहें और उन्हें भरोसा दिया जाए. दूसरा विकल्प यह है कि ईशान किशन को एक बार फिर ओपनर के तौर पर आजमाया जाए. ईशान इससे पहले भारत के लिए टी20 और वनडे में ओपनिंग कर चुके हैं और उस रोल में उनका रिकॉर्ड भी मजबूत रहा है. ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले उन्हें ओपनर के रूप में टेस्ट करना एक बड़ा लेकिन अहम फैसला हो सकता है.

क्या नंबर तीन पर खेलेंगे संजू?

अगर ईशान किशन को ओपनिंग में लाया जाता है, तो संजू सैमसन नंबर-3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. इससे टीम को एक फ्लेक्सिबल टॉप ऑर्डर मिलेगा, जहां पावरप्ले में ईशान का तूफानी अंदाज टीम को फायदा दिला सकता है वहीं उसके बाद संजू की क्लासिक बल्लेबाजी काम आ सकती है. साथ ही विकेटकीपिंग में भी टीम के पास मजबूत विकल्प रहेगा.

प्लेइंग XI में बदलाव का खतरा

भारत ने पिछला मुकाबला जीता है ऐसे में उस प्लेइंग XI में बदलाव करना थोड़ा रिस्की माना जा सकता है. इसके साथ ही टीम का संतुलन अक्षर पटेल की फिटनेस पर भी निर्भर करेगा जो चोट के कारण दूसरा मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन अगर वह फिट होते हैं तो उनकी वापसी से टीम और मजबूत होगी. वहीं तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह का खेलना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि आखिरी स्लॉट के लिए हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह के बीच मुकाबला हो सकता है.

तीसरे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल/कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा/अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

