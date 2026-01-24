IND vs NZ, 2nd T20I: ईशान किशन का T20I में तहलका, पावरप्ले में रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Ishan Kishan record: पहले टी-20 में ईशान किशन केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए थे लेकिन दूसरे टी20 में इस बल्लेबाज ने तहलका मचाया और 32 गेंद पर 76 रन की पारी खेली, ईशान ने 237 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर करिश्मा किया. ईशान ने अपनी पारी में 11 चौके और 4 छक्के लगाए. ईशान की पारी के दम पर भारत ने यह मैच 7 विकेट से जीता. ईशान ने अपनी पारी के दौरान रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड तोड़ दिया है.

टूटा रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड

ईशान किशन T20I मैच पावरप्ले के दौरान भारत के लिए सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. ऐशा कर ईशावन ने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. रोहित ने साल 2024 में पावरप्ले के दौरान 51 रन बनाए थे. वहीं, पावरप्ले के दौरान ईशान ने 56 रन बनाए, इस मामले में पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं जिनके नाम पावरप्ले के दौरान 58 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

पावरप्ले (T20I) में भारत के लिए सर्वोच्च स्कोर

58 - अभिषेक शर्मा Vs इंग्लैंड (2025)

56 - ईशान किशन Vsन्यूजीलैंड (2026)*

53 - जयसवाल Vs ऑस्ट्रेलिया (2023)

52 - अभिषेक शर्मा Vs श्रीलंका (2025)

51 - रोहित शर्मा Vs ऑस्ट्रेलिया (2024)

50 - रोहित शर्मा Vsन्यूजीलैंड (2020)

50 - केएल राहुल Vs स्कॉटलैंड (2021)

ईशान किशन का तहलका

ओपनर्स के जल्दी आउट होने के बाद, ईशान ने भारत के रन चेज़ की कमान संभाली और अपनी आक्रामक बल्लेबाज़ी और निडर इरादों से न्यूज़ीलैंड के बॉलिंग अटैक को तहस-नहस कर दिया. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ तीसरे विकेट के लिए मैच जिताने वाली 122 रनों की साझेदारी की, जिससे रन चेज़ में शुरुआती झटकों के बाद भारतीय टीम को संभाला.