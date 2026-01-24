IND vs NZ, 2nd T20I: वो खास कारण, जिसने टीम इंडिया को दिलाई धमाकेदार जीत

India vs New Zealand, 2nd T20I: भारतीय टीम ने शुक्रवार, 23 जनवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर पांच मैचों की T20I सीरीज़ में 2-0 की बढ़त बना ली. भारत की जीत में कई हीरो रहे जिसने भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई .ऐसे में जानते हैं भारत की जीत के अहम कारण क्या रहे. बता दें कि भारत टी-20 क्रिकेट में 200+ (200 से अधिक) रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा गेंदें शेष रहते जीत दर्ज करने वाला फुल मेंबर देश बन गया है. भारत ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के विरुद्ध दूसरे टी-20 मैच में 28 गेंदें शेष रहते 209 रन के टारगेट को हासिल किया.

ईशान किशन का जबरदस्त कमबैक

नागपुर में पहले टी-20 में सिर्फ़ 8 रन पर आउट होने के बाद, बाएं हाथ के बल्लेबाज़ का नेशनल टीम में वापसी अच्छी नहीं रही. लेकिन दूसरे मैच में, ईशान किशन ने ज़ोरदार वापसी की और अपनी तूफानी पारी से सबको चौंका दिया, जिससे T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले उनका आत्मविश्वास बढ़ा होगा. ईशान किशन ने 32 गेंदों में 76 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें नौ चौके और चार छक्के शामिल थे, और उनका स्ट्राइक रेट 237.50 का शानदार रहा. ओपनर्स के जल्दी आउट होने के बाद, ईशान ने भारत के रन चेज़ की कमान संभाली और अपनी आक्रामक बल्लेबाज़ी और निडर इरादों से न्यूज़ीलैंड के बॉलिंग अटैक को तहस-नहस कर दिया. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ तीसरे विकेट के लिए मैच जिताने वाली 122 रनों की साझेदारी की, जिससे रन चेज़ में शुरुआती झटकों के बाद मेन इन ब्लू को संभाला.

सूर्यकुमार यादव की फॉर्म में वापसी

2025 में खराब दौर से गुज़रने के बाद, भारत के T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में 82 रनों की अपनी विस्फोटक कप्तान वाली पारी के साथ अपनी पुरानी फॉर्म में वापसी की, अपनी पारी में सूर्या ने 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे. उनका स्ट्राइक रेट 221.62 का रहा. सूर्या के फॉर्म में आने से भारतीय टीम के कोच गंभीर को राहत मिली होगी. सूर्यकुमार ने सिर्फ़ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिससे उनका 468 दिनों का अर्धशतक का सूखा खत्म हुआ. ईशान किशन के आउट होने के बाद, सूर्या ने भारत के रन चेज़ की कमान संभाली और आसानी से रन बनाए, न्यूज़ीलैंड के बॉलिंग अटैक को अपने खास स्ट्रोकप्ले से तहस-नहस कर दिया और यह पक्का किया कि भारत यह मैच आसानी के साथ जीत जाए. सूर्यकुमार यादव ने शिवम दुबे के साथ मिलकर 81 रनों की अटूट साझेदारी भी की, जिससे भारत डेथ ओवर से पहले ही लक्ष्य का पीछा करने में सफल रहा.

कुलदीप का वार

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के दौरान कुलदीप यादव ने दो विकेट लिए जो भारत के लिए काफी अहम रहे. कुलदीप ने रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स को आउट कर न्यूजीलैंड को बड़ा स्कोर करने से रोक दिया और टीम आखिर में 208 रन पर ही रूक गई. कुलदीप ने 4 ओवर में 35 रन देकर दो अहम विकेट लिए जिसने भारत की जीत की एक तरह से नींव रखी.

शिवम दुबे की पारी और एक विकेट

सूर्या के साथ मिलकर शिवम दुबे ने भारत को जीत दिलाई. शिवम दुबे ने पहले गेंदबाजी करते हुए एक विकेट लिए फिर बाद में केवल 18 गेंद पर 36 रन की पारी खेलकर भारत को शानदार जीत दिलाई. भारतीय टीम टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 + रन का टारगेट चेज करने वाली टीम भी बनी.