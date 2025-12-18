अब कैसे नजरअंदाज करेंगे चयनकर्ता ईशान किशन का तूफानी शतक, SMAT टी-20 में झारखंड ने रचा इतिहास

Ishan Kishan Century in SMAT Final Jharkhand Win FInal: भारत के सबसे बड़े घरेलू टी-20 टूर्नामेंट के विजेताओं की लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया है और वो है झारंखंड का. झारखंड ने फ़ाइनल में हरियाणा को 69 रनों से हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर दिया. इसके साथ ही पुणे के स्टेडियम में आकिशबाज़ी ने चैंपियंस का अभिवादन भी किया. बेशक, ईशान किशन लंबे समय से टीम इंडिया के चयनकर्ताओं को खुश नहीं कर पाये हों, लेकिन हरियाणा के ख़िलाफ़ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट के फ़ाइनल में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने 49 गेंदों पर 10 छक्के और 6 चौके लगाते हुए 101 रन बनाकर ज़रूर सोचने पर मजबूर किया होगा.

ईशान ने की अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी

टीम इंडिया के ताबड़तोड़ विकेटकीपर बैटर रहे ईशान किशन की शतकीय पारी के बदौलत झारखंड ने हरियाणा को घरेलू टी-20 टूर्नामेंट के फ़ाइनल में हराकर इतिहास रच दिया. ये पहला मौक़ा है जब झारखंड ने फ़ाइनल में जगह बनाई और ख़िताब भी अपने नाम कर लिया. टीम इंडिया के स्टार अभिषेक शर्मा की तरह ईशान किशन के नाम भी इस टूर्नामेंट में 5 शतक हो गए हैं.

सबसे कामयाब टीम कौन?

झारखंड इस टूर्नामेंट का 12वां विजेता है. 2006-07 से शुरू हुई इस टी-20 टूर्नामेंट का ख़िताब अबतक सबसे ज़्यादा तमिलनाडु की टीम ने जीता है. तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा 3 बार इस टूर्नामेंट का ख़िताब अपने नाम किया है. जबकि बड़ौदा, कर्नाटक, मुंबई और गुजरात की टीमें 2-2 बार ये टूर्नामेंट जीत पाई हैं. ईस्ट ज़ोन, महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, पंजाब और उ.प्रदेश के साथ अब झारखंड ने भी विजेताओं की लिस्ट में अपना नाम लिखा लिया है.

झारखंड 262/3; हरियाणा 193/10

ईशान किशन 101 (49), 6 चौके, 10 छक्के

कुमार कुशाग्र 81 (38), 8 चौके, 5 छक्के

झारखंड के सुशांत मिश्रा ने 27 रन देकर 3 विकेट लिए

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी टूर्नामेंट के विजेता

तमिलनाडु -3

बड़ौदा-2

कर्नाटक-2

मुंबई-2

गुजरात-2

ईस्ट ज़ोन-1

महाराष्ट्र-1

बंगाल-1

दिल्ली-1

पंजाब-1

उ.प्रदेश-1

झारखंड-1