"टीम में वापसी..." खत्म हो गया इस भारतीय स्टार का करियर, BCCI अधिकारी का बड़ा खुलासा

Is Mohammed Shami career Over? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जैसे ही बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान किया, वैसे ही जिस खिलाड़ी का करियर खत्म माना गया, वो थे मोहम्मद शमी. 2023 वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल तक का सफर तय करवाने वाले शमी ने जब से चोट के बाद वापसी की है, वो अपनी लय में नजर नहीं आए हैं. मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे, जहां उन्होंने 9 विकेट भी लिए, लेकिन वो अपनी लय में नजर नहीं आए. वहीं अब एक रिपोर्ट में दावा है कि शमी की वापसी भारतीय टीम में बहुत मुश्किल है.

टीम में वापसी हुई मुश्किल

द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार,ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए नजरअंदाज किए जाने के बाद बीसीसीआई द्वारा तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को वापस बुलाए जाने की संभावना नहीं है. दावा है कि घरेलू क्रिकेट में शमी का हालिया प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और पिछले महीने तेज गेंदबाज 35 साल के हो गए हैं. इसलिए राष्ट्रीय टीम में उनकी वापसी बेहद कम लगती है.

रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक अधिकारी के हवाले से दावा है,"इस समय, शमी के लिए भारतीय टीम में वापसी करना कठिन होता जा रहा है. दलीप मैच में भी, एक अजीब स्पेल को छोड़कर, वह बहुत प्रभावशाली नहीं थे. इसके अलावा, वह युवा नहीं हो रहे हैं, जबकि गति के लिहाज से भी, वह दलीप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर रहे थे. लेकिन आईपीएल में बने रहने के लिए, उन्हें अच्छी मात्रा में घरेलू मैच खेलने होंगे."

वेस्टइंडीज की टीम अभी भारतीय दौरे पर है और इस सीरीज के लिए भी शमी को जगह नहीं मिली है. उस समय अगरकर ने शमी को लेकर कहा था,"उसने बहुत अधिक क्रिकेट नहीं खेला है." "पिछले दो-तीन सालों में, मुझे लगता है कि उसने बंगाल के लिए एक मैच और दलीप ट्रॉफी में एक मैच खेला है. इसलिए, एक परफॉर्मेर के रूप में, हम जानते हैं कि वह क्या कर सकता है. लेकिन, उसे कुछ खेलने की ज़रूरत होगी."

रणजी ट्रॉफी टीम में मिली जगह

बंगाल ने आगामी रणजी ट्ऱॉफी सीजन के लिए टीम में मोहम्मद शमी को शामिल किया है. टीम में आकाशदीप भी हैं. ऐसे में फैंस की नजरें इस पर भी होंगी कि शमी रणजी ट्रॉफी में कैसा प्रदर्शन करते हैं. शमी, अभिमन्यु ईश्वरन की अगुवाई में खेलते दिखेंगे. जबकि प्रतिभाशाली विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को उप कप्तान बनाया गया है जबकि मोहम्मद शमी और आकाश दीप की भारतीय तेज गेंदबाजी जोड़ी के शामिल होने से तेज गेंदबाज़ विभाग मजबूत हुआ है.

