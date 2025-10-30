विज्ञापन
'4-1 से...', भारत या ऑस्ट्रेलिया? इरफान पठान ने बताया कौन सी टीम सीरीज पर जमाएगी कब्जा

Irfan Pathan Big Prediction: इरफान पठान ने एक सनसनीखेज भविष्यवाणी करते हुए सबको चौंका दिया है. 41 वर्षीय दिग्गज ने भारतीय टीम के मौजूदा प्रदर्शन और खिलाड़ियों के फॉर्म को देखते हुए संभावना जताई है कि सूर्या एंड कंपनी 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से अपने नाम करेगी.

Irfan Pathan
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का शुभारंभ हो चुका है
  • इरफान पठान ने भारत के इस सीरीज को चार एक से जीतने की भविष्यवाणी की थी जो गलत साबित हो रही है
  • पहली टी20 आई मैच 29 अक्टूबर को कैनबरा में खेला गया, जिसमें भारत ने टॉस हारकर भी अच्छा प्रदर्शन किया था
Irfan Pathan Big Prediction: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित सीरीज के शुरु होने से पहले ही भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक सनसनीखेज भविष्यवाणी करते हुए सबको चौंका दिया है. 41 वर्षीय दिग्गज ने भारतीय टीम के मौजूदा प्रदर्शन और खिलाड़ियों के फॉर्म को देखते हुए संभावना जताई है कि सूर्या एंड कंपनी इस सीरीज को 4-1 से अपने नाम करेगी.

गलत साबित होती हुई नजर आ रही है पठान की भविष्यवाणी

हालांकि, इरफान पठान की यह भविष्यवाणी गलत साबित होती हुई नजर आ रही है. क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को कैनबरा स्थित मनुका ओवल में खेला गया. यहां टॉस हारकर भारतीय टीम ने बेहतरीन आगाज भी किया था. मगर बारिश की वजह से यह मैच पूरा नहीं हो सका और बिना परिणाम के समाप्त हुआ.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 इंटरनेशनल शेड्यूल

पहला टी20I - 29 अक्टूबर - कैनबरा

दूसरा टी20I - 31 अक्टूबर - मेलबर्न

तीसरा टी20I - 2 नवंबर - होबार्ट

चौथा टी20I - 6 नवंबर - गोल्ड कोस्ट

पांचवां टी20I - 8 नवंबर - ब्रिस्बेन

टी20 सीरीज का लिए दोनों टीमें

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान) शुभमन गिल (उप कप्तान) अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट , जेवियर बार्टले, महली बियर्डमैन, टिम डेविड, बेन ड्वौर्शुइस (केवल आखिरी दो मैच), नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, मैथ्यू कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जंपा.

