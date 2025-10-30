लौरा वोल्वार्ड्ट का धमाका, ODI में स्मृति मंधाना के बाद यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बनीं

Laura Wolvaardt Create histry: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला 29 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच गुवाहाटी में खेला गया. जहां अफ्रीकी महिला टीम 125 रनों के बड़े अंतर से बारी मारने में कामयाब रही. मैच की हीरो अफ्रीकी महिला टीम की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट खुद रहीं. जिन्होंने पारी का आगाज करते हुए 143 गेंदों का सामना किया. इस बीच 118.18 की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 169 रन बनाने में कामयाब रहीं. इस दौरान उनके बल्ले से 20 चौके और 4 खूबसूरत छक्के निकले. इस उम्दा पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

लौरा वोल्वार्ड्ट ने रचा इतिहास

मैच के दौरान तो वैसे लौरा वोल्वार्ड्ट ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए. मगर जो सबसे खास था. वह था वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज 5000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड. पिछले मुकाबले में खेली गई बेहतरीन शतकीय पारी के साथ ही लौरा महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली दुनिया की दूसरी बल्लेबाज बन गई हैं. 26 वर्षीय महिला स्टार ने 118 वनडे मुकाबले खेलते हुए 117 पारियों में 5000 रन के आंकड़े को छुआ है.

स्मृति मंधाना के नाम दर्ज है सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड

महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने का कारनामा किसी और के नाम नहीं बल्कि भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के नाम दर्ज है. 29 वर्षीय मंधाना ने महज 112 पारियों में 5,000 के आंकड़े को छू लिया था.

बाबर आजम के नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकॉर्ड

महिला और पुरुष दोनों वर्गों में मिलाकर वनडे फॉर्मेंट में सबसे तेज 5,000 बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तानी दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम के नाम दर्ज है. जिन्होंने केवल 97 पारियों में 5,000 के आंकड़े को छू लिया था. उनके बाद दूसरे स्थान पर पूर्व अफ्रीकी दिग्गज हाशिम अमला काबिज हैं. जिन्होंने 101 पारियों में शुरुआती 5,000 रन बनाए थे.

