IPO में पैसे लगाने वाले निवेशकों के लिए आने वाले समय में कई बड़े मौके सामने आने वाले हैं. अगर आप भी उनमें से हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आपके पास एक, दो, तीन या चार नहीं, बल्कि आठ कंपनियों के IPO में निवेश का मौका है. एल्डेको इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज और एसोसिएटेड पावर स्ट्रक्चर्स सहित आठ कंपनियों को सेबी से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की मंजूरी मिल गई है. मार्केट रेगुलेटर SEBI की अपडेट सूचनाओं से ये जानकारी मिली. जिन कंपनियों को सेबी की हरी झंडी मिली, उनमें एचडी फायर प्रोटेक्ट लि., एक्सट्रानेट टेक्नोलॉजीज, पारिजात इंडस्ट्रीज इंडिया, रोटोमैग एनर्टेक, सीएसएम टेक्नोलॉजीज और एआईटीएमसी वेंचर्स भी शामिल हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, इन आठों कंपनियों ने सितंबर और अक्टूबर के बीच सेबी के पास आईपीओ के लिए दस्तावेज दाखिल किए थे. उन्हें 28 से 30 जनवरी के बीच नियामक से टिप्पणियां मिलीं. नियामक दृष्टि से, सेबी की टिप्पणी का मतलब सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी है.

हरियाणा की रियल एस्‍टेट कंपनी का IPO साइज 1,000 करोड़

हरियाणा की रियल एस्टेट कंपनी एल्डेको इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के प्रस्तावित आईपीओ के तहत 800 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे. इसके अलावा प्रवर्तक 200 करोड़ रुपये तक के शेयर बिक्री पेशकश के अंतर्गत लाएंगे.

वहीं, एसोसिएटेड पावर स्ट्रक्चर्स की विवरण पुस्तिका के अनुसार, प्रस्तावित आईपीओ के तहत 400 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी करने के साथ प्रवर्तक लगभग 71.43 लाख इक्विटी शेयर बिक्री पेशकश (OFS) के अंतर्गत लाएंगे.

बाकी कंपनियों का IPO साइज भी जान लीजिए

अग्निशमन उत्पादों की विनिर्माता और आपूर्तिकर्ता मुंबई स्थित एचडी फायर प्रोटेक्ट का आईपीओ पूरी तरह से बिक्री पेशकश है. इसमें प्रवर्तक 26,284,500 इक्विटी शेयर बिक्री पेशकश के अंतर्गत लाएंगे.

कृषि रसायन कंपनी पारिजात इंडस्ट्रीज (इंडिया) के ड्राफ्ट दस्तावेज के अनुसार, सार्वजनिक निर्गम में 160 करोड़ रुपये के नए शेयर निर्गम के साथ प्रवर्तक तथा अन्य मौजूदा शेयरधारक 2.04 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (OFS) लाएंगे.

गुजरात स्थित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद कंपनी, रोटोमैग एनर्टेक के आईपीओ के तहत 500 करोड़ रुपये के नए शेयर लाएगा. इसके साथ प्रवर्तक बिक्री पेशकश के तहत 24,040,162 इक्विटी शेयर पेश करेंगे.

भुवनेश्वर स्थित सीएसएम टेक्नोलॉजीज के प्रस्तावित आईपीओ में 1.29 करोड़ इक्विटी शेयरों का नया निर्गम होगा. इसमें ऑफर फॉर सेल यानी बिक्री पेशकश (OFS) नहीं है.