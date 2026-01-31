विज्ञापन
विशेष लिंक

11 करोड़ की कार, शानदार लाइफस्‍टाइल... आखिर, क्‍यों दिग्‍गज कारोबारी सीजे रॉय ने किया सुसाइड

कर्नाटक के बेंगलुरु में रियल एस्टेट कंपनी कॉन्फिडेंट ग्रुप के संस्थापक सीजे रॉय ने आयकर छापेमारी के दौरान आत्महत्या कर ली. सीजे रॉय के पास दुनिया की सबसे तेज बुगाटी वेरॉन कार थी और वे एक जिंदादिल लाइफस्टाइल जीते थे.

Read Time: 3 mins
Share
11 करोड़ की कार, शानदार लाइफस्‍टाइल... आखिर, क्‍यों दिग्‍गज कारोबारी सीजे रॉय ने किया सुसाइड
  • कर्नाटक के बेंगलुरु में कॉन्फिडेंट ग्रुप के संस्थापक सीजे रॉय ने कथित तौर पर आत्महत्या की.
  • आयकर विभाग की छापेमारी और एक घंटे की पूछताछ के बाद रॉय ने अपने कार्यालय में खुद को गोली मारी.
  • सीजे रॉय के पास दुनिया की सबसे तेज बुगाटी वेरॉन कार थी जिसकी कीमत भारत में लगभग 11 करोड़ रुपये है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

सीजे रॉय एक जिंदादिल इंसान थे और जिंदगी को खुलकर जीते थे. उनके पास दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुगाटी वेरॉन कार थी. इस कार की भारत में कीमत लगभग 11 करोड़ रुपये है. ऐसे में उनकी आत्‍महत्‍या ने सबको हैरान कर दिया है. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शुक्रवार को देश की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी कॉन्फिडेंट ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष सीजे रॉय ने कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. सीजे रॉय ने कथित तौर पर बेंगलुरु में अपने ऑफिस में चल रही टैक्स छापेमारी के दौरान खुद को गोली मार ली. लगभग 19 साल पहले स्थापित इस कंपनी की बेंगलुरु, केरल और दुबई में परियोजनाएं हैं. 

सबसे महंगी कार

सोशल मीडिया पर वायरल हुए टाइकून के वीडियो से पता चलता है कि रॉय एक शानदार लाइफस्‍टाइल जीते थे और सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरते थे. ऐसा ही एक वीडियो वह नीली बुगाटी वेरॉन चलाते हुए देखे जा सकते हैं. यह रेस ट्रैक के बाहर दुनिया की सबसे तेज़ कार है. वीडियो में रॉय बाईं ओर के दरवाजे के पास खड़े दिखाई दे रहे थे, जबकि एक महिला यात्री सीट के पास खड़ी थी. ड्राइव पर जाने से पहले वह कहते दिखाई दिये, 'अपना ख्याल रखना दोस्तों, आपकी शाम अच्छी हो.'

वीडियो में कैमरा गाड़ी का तब तक पीछा करता रहा, जब तक वह नज़र से ओझल नहीं हो गई. अगले फ्रेम में एक बड़ा घर और सलीके से सजा हुआ लॉन दिखाई दिया. गेट पर लगी नेम प्लेट पर लिखा था- E64, डॉ. रॉय सीजे. हालांकि, वीडियो की तारीख और जगह का पता नहीं है.

सीजे रॉय ने क्‍यों की आत्महत्या?

सीजे रॉय की आत्महत्या के पीछे के कारणों का फिलहाल स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है, हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को आयकर विभाग के अधिकारी दो व्‍हीकल में रॉय के कार्यालय पहुंचे थे और वहां छापेमारी की गई. बताया गया है कि आयकर अधिकारियों ने सीजे रॉय से करीब एक घंटे तक पूछताछ की थी. दोपहर बाद जब रॉय अपने कार्यालय लौटे, उसी दौरान उन्होंने यह बड़ा कदम उठाते हुए पिस्तौल से खुद को सीने में गोली मार ली. फायरिंग की आवाज सुनते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया.

ये भी पढ़ें :- IT रेड के दौरान बेंगलुरु के मशहूर बिजनेस टायकून ने गोली मारकर की आत्महत्या, जानें आखिर ऐसा क्या हुआ

सीजे रॉय से करीब एक घंटे तक पूछताछ

आयकर अधिकारियों ने सीजे रॉय से करीब एक घंटे तक पूछताछ की थी. दोपहर बाद जब रॉय अपने कार्यालय लौटे, उसी दौरान उन्होंने यह बड़ा कदम उठाते हुए पिस्तौल से खुद को सीने में गोली मार ली. फायरिंग की आवाज सुनते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया. घटना के तुरंत बाद रॉय के कर्मचारियों ने उन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

ये भी पढ़ें :- रफ्तार के शौकीन थे रियल एस्टेट किंग सीजे रॉय, दुनिया की सबसे तेज कार बुगाटी की करते थे सवारी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
CJ Roy, CJ Roy Commit Suicide, Bugatti Veyron Car
Get App for Better Experience
Install Now