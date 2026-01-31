'भारत-वेनेजुएला रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे', US संग तनाव के बीच PM मोदी और राष्ट्रपति रोड्रिगेज की हुई बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वेनेज़ुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से फोन पर बातचीत की. जिसमें दोनों नेताओं ने भारत-वेनेज़ुएला संबंधों को आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने पर सहमति जताई.

यह बातचीत अमेरिका द्वारा वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद पहली बार हुई. मोदी ने X पर लिखा कि दोनों देशों की साझेदारी को सभी क्षेत्रों में और विस्तारित किया जाएगा.

अहम है ये मुलाकात

यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को बंधक बनाए जाने के बाद वेनेजुएला और अमेरिका के संबंधों में तनाव चल रहा है.

यह भी पढ़ें- ईरान के खिलाफ ट्रंप के पास क्‍या हैं विकल्‍प, सीमित हमला या शासन को अस्थिर करने की होगी कोशिश?

मादुरो की गिरफ्तारी से बिगड़े वेनेजुएला-US रिश्ते

बता दें कि अमेरिका ने 3 जनवरी, 2026 को वेनेजुएला की राजधानी काराकस में एक सैन्य ​अभियान चलाकर मादुरो को उनकी पत्नी के साथ बंधक बना लिया था. अमेरिकी सेना दोनों को लेकर न्यूयॉर्क आई थी, जहां वे कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं. मादुरो की इस गिरफ्तारी के बाद से ही वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला.

यह भी पढ़ें- बात नहीं मानी तो फिर सैन्य कार्रवाई... वेनेजुएला के नए नेताओं को लेकर अमेरिका की तैयारी

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य, कृषि और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई.

उन्होंने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार साझा किए और ग्लोबल साउथ के लिए आपसी सहयोग की महत्ता को भी रेखांकित किया.