IPL ऑक्शन की टॉप 10 खरीद, किस खिलाड़ी की हुई चांदी, 10 में कितने भारतीय हुए मालामाल

IPL 2026 Mini Auction Top 10 Buy by All Teams: IPL 2026 की नीलामी में हालांकि बाज़ी उम्मीद के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के कैमरुन ग्रीन ने मारी और दूसरे नंबर पर भी श्रीलंका के मथीसा पथिराना रहे इसके बाद लिविंग्स्टन ने बाजी मारते हुए 13 करोड़ की बोली पर हैदराबाद की टीम में जा पहुंचे, लेकिन कई भारतीय खिलाड़ी, ख़ासकर अमेठी उत्तर प्रदेश में अमेठी के प्रशांत वीर और राजस्थान के भरतपुर के कार्तिक शर्मा पर चेन्नई ने 14.20 -14.20 करोड़ रुपये की बोली लगाकर सनसनी फ़ैला दी. ये ख़बर सुनते ही उनके गांव में जश्न का सिलसिला शुरू हो गया है. अलग-अलग खिलाड़ियों के गावों से जश्न की तस्वीरें वायरल होने लगी हैं.

सबसे महंगे बिके कैमरून ग्रीन

कैमरून ग्रीन IPL के इतिहास सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी साबित हुए हैं. ग्रीन ने ‘आमि केकेआर' कहकर कोलकाता टीम के फ़ैन्स का दिल जीत लिया. ग्रीन ने कहा, “हैलो KKR के दोस्तों, मैं कैमरून ग्रीन बोल रहा हूं. इस साल कोलकाता टीम का हिस्सा बनने को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं. मैं ईडन गार्डन्स पर आने, वहां के माहौल का हिस्सा बनने को लेकर बेहद उत्साहित हूं. जल्दी मुलाक़ात होगी.”

First words from our 🆕 Knight 🎙️😍 pic.twitter.com/Qmg80QksXj — KolkataKnightRiders (@KKRiders) December 16, 2025

कैमरुन ग्रीन 25.20 करोड़ में बिके जबकि मथीसा पथिराना 18 करोड़ रुपये में. लेकिन दिलचस्प है कि नये नियम की वजह से कैमरुन ग्रीन और मथीसा पथिराना को आख़िरकार 18 करोड़ रुपये की रकम ही हासिल हो पाएगी.

2 अनकैप्ड भारतीयों ने एक ही टीम में झंडा गाड़ा

बड़ी हैरानी कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर की बोली को लेकर हुई. दोनों ने सवा 14 करोड़ की बोली जीतकर बड़ा मैदान मार लिया है. 20 साल के प्रशांत वीर उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के संग्रामपुर गांव के रहने वाले लेफ्ट-आर्म स्पिनर ऑलराउंडर लोअर ऑर्डर में धाकड़ बल्लेबाजी करते हैं। जबकि, 19 साल कार्तिक शर्मा राजस्थान के विकेटकीपर बैटर हैं. चेन्नई ने इनपर लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट किया है.

10 में से 5 टॉप खिलाड़ी भारतीय

2 करोड़ की बेस प्राइस वाले रवि बिश्नोई को 7.20 करोड़ में राजस्थान ने खरीदा. जबकि वेंकटेश अय्यर को बैंगलोर ने 7 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया. वेंकटेश अय्यर पिछले साल 23.75 करोड़ रुपये में बिके थे. बारामुला के डेल स्टेन कहे जाने वाले आक़िब नबी दर को दिल्ली ने 8.4 करोड़ रुपये.

IPL Auction 2026 के टॉप 10 बड़ी खरीद

1. कैमरून ग्रीन 25.20 करोड़- कोलकाता

2. मथीसा पथिराना 18 करोड़ – कोलकाता

3. लियाम लिविंगस्टोन - 13 करोड़ - हैदराबाद

4. कार्तिक शर्मा 14.20 करोड़ - चेन्नई

5. प्रशांत वीर 14.20 करोड़ - चेन्नई

6. मुस्ताफ़िज़ुर रहमान 9.2 करोड़ - कोलकाता

7. आक़िब दर 8.4 करोड़ - दिल्ली

8. रवि बिश्नोई 7.20 – राजस्थान

9. वेंकटेश अय्यर 7 करोड़ - बैंगलोर

10. जेसन होल्डर 7 करोड़ - गुजरात