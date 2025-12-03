विज्ञापन
बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारी हुए उग्र

बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अखबार प्रोथोम आलो (Prothom Alo) की बिल्डिंग पर हमला कर दिया. इसके अलावा बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों में भी बड़े हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में बिगड़े हालात
  • बांग्लादेश में पूर्व PM शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई.
  • उस्मान हादी को चुनाव प्रचार के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोली मारी थी और छह दिन बाद उनकी मौत हो गई.
  • हादी की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने एक अखबार की बिल्डिंग पर हमला कर दिया.
ढाका:

बांग्लादेश में पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन का बिगुल बजाने वाले विरोधी नेता उस्मान हादी की गुरुवार को सिंगापुर में मौत हो गई. युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में गुरुवार देर रात हिंसा भड़क गई है और प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं.  हादी की मौत के बाद इंकलाब मंच के प्रदर्शनकारियों ने ढाका में बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम आलो (Prothom Alo) की बिल्डिंग पर हमला किया और तोड़फोड़ की. इसके अलावा बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों में भी बड़े हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

  1. उस्मान हादी को पिछले हफ्ते गोली लगी थी, छह दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद गुरुवार को सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
  2. हादी, जो 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में भी उम्मीदवार थे, को शुक्रवार को सेंट्रल ढाका के बिजॉयनगर इलाके में अपना चुनाव कैंपेन शुरू करते समय नकाबपोश बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी.
  3. मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सोमवार को हादी को एडवांस इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर भेजा, क्योंकि ढाका में डॉक्टरों ने उनकी हालत "बहुत गंभीर" बताई थी.
  4. गुरुवार देर रात देश के नाम एक टेलीविज़न संबोधन में, चीफ़ एडवाइज़र यूनुस ने हादी की मौत की पुष्टि की और उनके हत्यारों को पकड़ने के लिए तेज़ी से कार्रवाई का वादा किया.

हादी की मौत खबर के बाद इंकलाब मंच से जुड़े लोग ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस के पास शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए और "तुम कौन हो, मैं कौन हूं – हादी, हादी" जैसे नारे लगाने लगे. यहां तक की प्रदर्शनकारियों में शामिल कुछ लोगों ने राजधानी के कारवां बाजार में शाहबाग चौराहे के पास बांग्ला अखबार प्रोथोम अलो के ऑफिस पर हमला कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने कई फ्लोर पर तोड़फोड़ की. इस दौरान अखबार के पत्रकार और स्टाफ अंदर फंस गए. यहां तक की भीड़ ने बिल्डिंग के सामने आग लगा दी. एक चश्मदीद ने बताया कि "रात करीब 11 बजे सैकड़ों प्रदर्शनकारी प्रोथोम अलो के ऑफिस पहुंचे और बाद में बिल्डिंग को घेर लिया."

जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने एक आदमी को पीट-पीटकर मार डाला और उसे आग लगा दी. जिसे आग लगाई गई है, फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकती है.

Bangladesh Protest, Bangladesh Leader Usman Hadi Death, Bangladesh News, India Summons Bangladesh
