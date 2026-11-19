आईपीएल 2027 के लिए रिटेंशन की डेडलाइन से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह के बीच हुए ट्रेड ने काफी चर्चा बटोरी थी. हार्दिक अगले सीजन में पंजाब किंग्स में श्रेयस अय्यर की अगुवाई में खेलते दिखेंगे. हालांकि, एक नई रिपोर्ट में दावा है कि हार्दिक ऐसे व्यक्ति नहीं है जो मुंबई से पंजाब जाएंगे, बल्कि इस लिस्ट में जल्द ही एक और अन्य नाम जुड़ सकता है. क्रिकज की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई इंडियंस के पूर्व बॉलिंग कोच पारस म्हांब्रे, पंजाब फ्रेंचाइजी के साथ बातचीत कर रहे हैं. अगर सब कुछ ठीक रहा, तो भारतीय टीम के पूर्व बॉलिंग कोच, श्रेयस अय्यर की कप्तानी और रिकी पोंटिंग की कोचिंग वाली इस फ्रेंचाइजी में हार्दिक पांड्या के साथ जुड़ सकते हैं.

54 वर्षीय म्हांब्रे को हाल ही में मुंबई इंडियंस ने हटा दिया है. च बार की चैंपियन इस टीम ने अपने कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव किया है.इस बदलाव के तहत म्हांब्रे और उनके साथी बॉलिंग कोच लसिथ मलिंगा को टीम से बाहर कर दिया गया.उनकी जगह मिचेल मैक्लेनाघन और धवल कुलकर्णी को शामिल किया गया है.

वहीं दूसरी ओर, पंजाब किंग्स ने भी अपने कोचिंग स्टाफ के कुछ सदस्यों को हटा दिया है, जिनमें बॉलिंग कोच जेम्स होप्स और फील्डिंग कोच ब्रैड हैडिन शामिल हैं.पिछले सीजन के तुरंत बाद साईराज बहुतुले ने भी फ्रेंचाइजी छोड़ दी थी, ताकि वे भारतीय पुरुष टीम के स्पिन बॉलिंग कोच के रूप में जुड़ सकें.पंजाब किंग्स अब इन खाली पदों को भरने की कोशिश कर रही है, और जेम्स होप्स के जाने से खाली हुई जगह के लिए म्हांब्रे एक संभावित विकल्प हो सकते हैं.

म्हाम्ब्रे, जिन्होंने 2022 से 2024 तक राहुल द्रविड़ के कार्यकाल में भारत के बॉलिंग कोच के रूप में काम किया था, पहले भी दो बार मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ चुके हैं.वे पहली बार 2015 के आसपास MI से जुड़े थे, जब रिकी पोंटिंग इस फ्रेंचाइजी के हेड कोच थे.2024 T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद भारतीय टीम के साथ अपना कार्यकाल पूरा करके, म्हाम्ब्रे फिर से MI से जुड़ गए हैं.

म्हाम्ब्रे, अभी ILT20 में MI एमिरेट्स के बॉलिंग कोच के तौर पर दुबई में हैं, उन्होंने पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट और रिकी पोंटिंग के साथ बातचीत की है.हालांकि, अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.म्हाम्ब्रे पंजाब किंग्स के कई अहम खिलाड़ियों के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, जिनमें कप्तान अय्यर और पांड्या शामिल हैं. देखना यह होगा कि क्या इसका उन्हें कोई फायदा मिलता है या नहीं.

MI एमिरेट्स में, म्हाम्ब्रे उस कोचिंग ग्रुप का हिस्सा हैं जिसमें मार्क बाउचर और कीरोन पोलार्ड भी शामिल हैं. MI के पूर्व हेड कोच, मार्क बाउचर, अब MI एमिरेट्स के हेड कोच हैं, जबकि MI के नए हेड कोच पोलार्ड इस टीम के साथ एक 'वाइल्डकार्ड' खिलाड़ी के तौर पर जुड़े हैं.

इस बीच, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ने वाले राजीव कुमार, पंजाब के फील्डिंग कोच बन सकते हैं.म्हाम्ब्रे की तरह ही, इस मामले में भी अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन IPL में चर्चा है कि झारखंड के पूर्व खिलाड़ी राजीव कुमार इस दौड़ में शामिल हैं.पंजाब किंग्स मैनेजमेंट का कहना है कि अंतिम फैसला रिकी पोंटिंग ही लेंगे.

यह भी पढ़ें: IND vs NZ 1st Test: बुमराह जैसा असर क्यों नहीं छोड़ पाए भारतीय पेसर्स? कोटक ने बताई बड़ी चूक

यह भी पढ़ें: मैनपुरी के मनल चौहान ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत को दिलाई जीत, घर लौटा तो स्वागत में उमड़ा पूरा शहर