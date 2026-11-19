भारत के सहायक कोच सितांशु कोटक का मानना ​​है कि टीम के अन्य तेज गेंदबाजों के पास जसप्रीत बुमराह से काफी कुछ सीखने का मौका है, खासकर परिस्थितियों के हिसाब से अपनी लाइन और लेंथ को बदलने की उनकी क्षमता से. उन्होंने माना कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ भारतीय गेंदबाज और अधिक सीधी गेंदबाजी कर सकते थे, क्योंकि फिलिप्स ने गुरुवार को बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन ऑफ साइड की तरफ कई रन बनाए.

बुमराह 3/52 के आंकड़ों के साथ भारत के सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे, लेकिन हेनरी निकोल्स और फिलिप्स के बीच 173 रनों की नाबाद साझेदारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने 70/5 की खराब स्थिति से उबरते हुए दिन का खेल खत्म होने तक 243/5 का स्कोर बना लिए. फिलिप्स 94 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें उन्होंने पॉइंट और कवर-पॉइंट क्षेत्रों में कई बेहतरीन शॉट खेले. इससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या भारत के अन्य तेज गेंदबाज अपनी रणनीति में जल्दी बदलाव कर सकते थे.

कोटक ने माना कि बुमराह जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते हैं, वह बाकी गेंदबाजों के लिए सीखने का एक अच्छा मौका है. उन्होंने यह भी कहा कि टीम के अन्य गेंदबाज अभी अनुभव हासिल कर रहे हैं.

पहले दिन के खेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोटक ने मीडिया से कहा,"बुमराह के पास न केवल अपनी लाइन और लेंथ को नियंत्रित करने, बल्कि गेंद को मूव कराने और उसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने का हुनर ​​है. मुझे लगा कि हम फिलिप्स के खिलाफ स्टंप्स पर थोड़ी और गेंदबाजी कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने ऑफ साइड, पॉइंट, कवर-पॉइंट और थर्ड-मैन वाले इलाकों में काफी रन बनाए."

उन्होंने आगे कहा कि बुमराह जैसे सीनियर गेंदबाज का टीम में होना युवा गेंदबाजों के लिए एक बड़ा फायदा है, जो उनके तरीकों को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं. उन्होंने कहा,"बाकी गेंदबाजों के पास अभी उतना अनुभव नहीं है, इसलिए वे भी सीख रहे हैं. लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम बुमराह की गेंदबाजी, उनके द्वारा किए गए बदलावों और उनके कौशल से बहुत कुछ सीख सकते हैं. जब आपके पास ऐसा सीनियर गेंदबाज होता है, तो बाकी गेंदबाजों के लिए सीखने के बहुत मौके होते हैं. इसमें कोई शक नहीं है."

बुमराह का प्रभाव उनके द्वारा उठाए गए वर्कलोड से भी साफ झलकता है. उन्होंने दिन भर में कुल 17 ओवर फेंके. हालांकि, कोटक ने इस बात को खारिज कर दिया कि भारत इस सीनियर तेज गेंदबाज पर बहुत ज्यादा निर्भर है. उन्होंने बताया कि चारों तेज गेंदबाजों के बीच वर्कलोड लगभग बराबर बांटा गया था. बुमराह ने आगे कहा,"देखिए, बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं कि वह जिस भी टीम में होंगे, वह टीम उन पर निर्भर रहेगी. उनकी स्किल्स ही ऐसी हैं. दूसरी बात, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो गेंदबाजों के बीच ओवरों का बंटवारा 17-15-15-15 के हिसाब से हुआ था. ऐसा नहीं था कि बुमराह ने 30 ओवर फेंके हों और बाकी सबने सिर्फ 10-10 ओवर."

कोटक ने यह भी बताया कि बुमराह को स्पेल के बीच रिकवरी के लिए पर्याप्त समय दिया गया था. मुश्किल परिस्थितियों में गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाजों के लिए यह बहुत जरूरी होता है. कोटक ने आगे कहा,"मुझे लगता है कि उनके पास कमाल की स्किल्स हैं. टीम जब भी सही समय समझती है, तब उनका इस्तेमाल करती है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि बुमराह ने लगातार (बिना रुके) गेंदबाजी की, क्योंकि उन्हें भी रिकवरी के लिए समय चाहिए होता है. तेज गेंदबाजों को 5 ओवर का स्पेल फेंकने के बाद रिकवरी की जरूरत होती है. इसलिए, जब भी वह वापस गेंदबाजी करने आए, तो उनके पास रिकवरी के लिए काफी समय था."

वहीं, प्रसिद्ध कृष्णा के लिए यह दिन काफी महंगा साबित हुआ. उन्होंने 16 ओवर में 58 रन दिए और कोई विकेट नहीं ले सके. जब बुमराह के शानदार कंट्रोल और प्रसिद्ध के खराब प्रदर्शन के अंतर के बारे में पूछा गया, तो कोटक ने प्रसिद्ध के आक्रामक रवैये का बचाव किया और कहा कि उन्हें सिर्फ एक खराब प्रदर्शन के आधार पर नहीं आंकना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा,"प्रसिद्ध एक आक्रामक गेंदबाज हैं, इसलिए हमें पता है कि वह बाकी गेंदबाजों के मुकाबले थोड़े ज्यादा रन दे सकते हैं. लेकिन यह एक चुनाव है जो आप करते हैं. श्रीलंका में जब वह अच्छा स्पेल डालते हैं और कम समय में 2-3 विकेट ले लेते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है. लेकिन जब वह थोड़े ज्यादा रन दे देते हैं, तो लोगों को यह पसंद नहीं आता."

कोटक ने कहा कि किसी गेंदबाज के प्रदर्शन को एक मुश्किल दिन के नजरिए से देखने के बजाय, लंबे समय के आधार पर आंकना चाहिए. कोटक ने आगे कहा,"मतलब यह है कि आप सिर्फ एक दिन के प्रदर्शन के आधार पर किसी गेंदबाज के बारे में कोई राय नहीं बना सकते. आज आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, और कल उसी की तारीफ भी कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि चीजों को इस तरह से देखा जाना चाहिए."

भारत ने 42वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी के लिए उतारा. इस ऑफ-स्पिनर ने 16 ओवर में 38 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. कोटक ने बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि चार तेज गेंदबाजों के वर्कलोड को मैनेज किया जा सके और एक छोर से रन रोकने पर नियंत्रण रखा जा सके, खासकर तब जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अपनी पारी को फिर से संवारने की कोशिश कर रहे थे.

भारतीय कोच ने कहा,"ये दोनों ही बातें थीं. ओवर रेट को देखते हुए, अगर किसी टीम के पास 4 तेज गेंदबाज हैं, तो उन्हें कुछ स्पिनरों को भी लाना ही पड़ता है. वाशी ने अच्छी गेंदबाजी की. उन्होंने वह जरूरी नियंत्रण बनाए रखा."

उन्होंने समझाया कि पहले दिन तेज गेंदबाजों ने काफी ज्यादा गेंदबाजी कर ली थी, इसलिए एक ऐसे स्पिनर की जरूरत थी जो रनों की गति पर लगाम लगा सके, जबकि दूसरे छोर से तेज गेंदबाज विकेट लेने की कोशिश करते रहें. उन्होंने आगे कहा,"पहले दिन तेज गेंदबाजों ने 15-17 ओवर से भी ज्यादा गेंदबाजी की थी. खासकर तब, जब स्पिनरों को ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी, तो ऐसे में एक छोर को संभालना जरूरी था ताकि वहां से रन न बनें, और दूसरे छोर से तेज गेंदबाज अपना आक्रमण जारी रख सकें. इसलिए मुझे लगता है कि यह फैसला काफी सही रहा."

कोटक ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की मौजूदगी को देखते हुए ही रवींद्र जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर को चुना गय. टॉप ऑर्डर में चार बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण, भारत ने एक ऑफ-स्पिनर को खिलाना बेहतर समझा.

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