शाहरुख खान को जिस क्रिकेटर के कारण कहा गया 'गद्दार' कैसा है उसका रिकॉर्ड?

Mustafizur Rahman Record in T20I and IPL: IPL का रोमांच अभी शुरू भी नहीं हुआ. मैदान पर गेंद और बल्ले की जंग बाकी है. मगर देश में क्रिकेट के नाम पर नया दंगल छिड़ गया है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को क्या खरीदा, शाहरुख खान पर गद्दार वाला तमगा लग गया. सियासतदान हो या संत, बॉलीवुड के किंग खान सबके निशाने पर हैं. बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के टारगेट पर हिंदू हैं. ऐसे में शाहरुख की टीम के बांग्लादेशी को खरीदने पर बवाल मचा है. इसी के विरोध में नेता और संत शाहरुख को लेकर हमलावर हैं.

शाहरुख खान को बताया 'गद्दार'

बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को 'गद्दार' बता दिया. संगीत सोम ने एक सभा में बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठाया और कहा, "वहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा, बहनों के रेप हो रहे लेकिन शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9 करोड़ में खरीदा 'जिस देश ने उन्हें पहचान दी उसके साथ वो गद्दारी कर रहे हैं"

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी शाहरुख को चेतावनी दी कहा,"बांग्लादेशी खिलाड़ी खेला तो आपकी टीम का बहिष्कार करेंगे जनता हीरो बना सकती है तो फिर हीरो से जीरो भी बना सकती है अगर उसे टीम से नहीं हटाया तो खेला होबे, अंजाम भुगतना होगा."

कैसा है मुस्तफिजुर रहमान का रिकॉर्ड

विवाद की जड़ में मुस्तफिजुर रहमान है, जिनकी गिनती बांग्लादेशी टीम के स्टार प्लेयर्स में होती है. मुस्तफिजुर रहमान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं. वह बांग्लादेश के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं. मुस्तफिजुर ने 15 टेस्ट मैचों में 31 विकेट चटकाए हैं. जबकि वनडे इंटरनेशनल में 116 मैच में 177 विकेट लिये. T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनके नाम 126 मैच में 158 विकेट हैं. मुस्तफिजुर का आईपीएल में भी रिकॉर्ड अच्छा है. इसीलिए 30 साल के मुस्तफिजुर को KKR ने खरीदा है.

मुस्तफिजुर रहमान ने आईपीएल में 5 टीमों के लिए कुल 60 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 65 विकेट झटके हैं. मुस्तफिजुर रहमान दुनिया भर की क्रिकेट लीग में खेलते हैं. बात अगर उनके टी20 करियर की करें तो इस गेंदबाज के नाम 313 टी20 मैच में 398 विकेट हैं. मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा रह चुके हैं.

आईपीएल नीलामी में 9.2 करोड़ कीमत के साथ वो सबसे महंगे बांग्लादेशी बन गए हैं. इससे पहले IPL में किसी बांग्लादेश खिलाड़ी को इतने में नहीं खरीदा गया था. हालांकि IPL 2026 में खरीदे गए मुस्तफिजुर इकलौते बांग्लादेशी हैं. जबकि IPL-2025 में तो एक भी बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं खेला था.

मुस्तफिजुर पर छिड़े विवाद पर BCCI का बयान आया है. BCCI के मुताबिक,"मुस्तफिजुर को खेलने से नहीं रोका गया है. इसके पीछे BCCI ने तर्क दिया कि बांग्लादेश दुश्मन मुल्क नहीं है. वहां हालात संवेदनशील है लेकिन सरकार ने रोकने को नहीं कहा है. BCCI सरकार के संपर्क में है और उसी के मुताबिक फैसला होगा."

