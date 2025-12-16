विज्ञापन
IPL 2026 auction: इन 4 मानकों से जानें, कौन रही नीलामी की 6 सबसे टॉप खरीद, कारण बहुत ही अहम

IPL Auction 2026: मिनी ऑक्शन पर फ्रेंचाइजी मालिकों ने जमकर पैसा लुटाया, लेकिन कम पैसों पर सर्वश्रेष्ठ खरीद कुछ ही टीमों को नसीब हुई. जानिए क्यों दिल्ली ने इस मामले में 10 में से दस नंबर हासिल किए

IPl's Auction's best purchase: प्रशांत वीर एक शानदार खरीद रही
मंगलवार को दुबई में खत्म हुई इंडियन प्रीमियर लीग की मिनी ऑक्शन में 369 खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग फ्रेंचाइजी ने बोली लगाई. किसी टीम के हाथ किसी खिलाड़ी के रूप में जबर्दस्त 'हथियार' हाथ लग गया, तो किसी को खासा मोटा पैसा पानी की तरह बहाकर भी मनचाहा खिलाड़ी नहीं मिला. कोई रणनीति में चूक गया, तो किसी ने हैरान कर दिया. चलिए आप जान लीजिए कि नीलामी से पहले 77 खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ियों के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजी टीमों के बीच नीलामी के लिए जबर्दस्त होड़ देखने को मिली. चलिए जान लीजिए प्राइस, परफॉरमेंस, रोल, भविष्य को मिलाकर 4 मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ  6 खरीद कौन सी रहीं. और बाकी कारण क्या हैं

1. कैमरून ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया, 25. 20 करोड़)

कैमरून एक उम्दा बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जो केकेआर को 140 किमी/घंटा की गति प्रदान करते हैं, तो बल्ले से वह पावर-प्ले और मिड्ल ऑर्डर में मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं. देखने में उनकी कीमत ज्यादा लगती है, लेकिन दोनों गुणों को मिलाकर यह न्यायोचित भी लगती है. अब देखते हैं कि मैदान पर वह कितना असर छोड़ते हैं. 

2. प्रशांत वीर (चेन्नई, 14.20 करोड़)

रवींद्र जडेजा गए, तो सुपर किंग्स ने उनकी शैली से मिलता-जुलता खिलाड़ी उठा लिया. वह शानदार युवा भारतीय प्रतिभा हैं. भले ही प्रशांत अनकैप्ड हैं, लेकिन घरेलू टी20 में उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है. उन्हें मिले 14.20 करोड़ रुपये बताते हैं कि फ्रेंचाइजी मैनेजरों या टैलेंट सर्च कमेटी के लोगों का प्रशांत में कितना ज्यादा भरोसा रहा.

3. डेविड मिलर (दिल्ली कैपिटल्स 2 करोड़ )

इसे नीलामी की एक तरह से सर्वश्रेष्ठ खरीद कहा जा सकता है. मतलब कम दाम पर बड़ी काबिलियत.अपने बेस प्राइस पर बिके डेविड मिलर साबित कर चुके हैं कि वह मैच विनर बल्लेबाज हैं. नंबर चार पर आने वाले मिलर का बड़ा गुण है कि वह दबाव में शांत रहते हैं और इसमें अनुभव का मिश्रण, मैच विनर के तत्व उन्हें एक शानदार खरीद बनाते हैं. 

4. रवि बिश्नोई (राजस्थान रॉयल्स 7.20 करोड़)

नीलामी से कुछ महीने पहले तक नेट पर जमकर पसीना बहाने वाले रवि बिश्नोई को इनाम मिला. वह लगातार वीडियो पोस्ट कर अपनी धार के बारे में बता रहे थे. रवि अपनी तरह के अनूठे बॉलर हैं.बीच के ओवरों में टाइट, तेज गेंद (तुलनात्मक रूप से) फेंकते हैं. नियंत्रण और टप्पा टॉप क्लास का है.कमबैक करने का जज्बा है और फील्डर भी उम्दा हैं. उनका इकॉनमी-रेट एक और रवि की ताकत है. मैच को नियंत्रित, संतुलित बनाने वाले   बिश्नोई को सही दाम मिला है और यह राजस्थान की शानदार खरीद रही 

5. वनेंदु हसारंगा (हैदराबाद, 6.50 करोड़)

यह श्रीलंकाई विश्व स्तरीय स्पिन-ऑलराउंडर है. दिन विशेष पर मनचाही पिच मिलने पर इनकी गुगली बहुत ही खतरनाक होती है. और पुछल्लों को  समेटने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते. वहीं, बल्लेबाजी में भी उपयोगी योगदान देने की क्षमता हसारंगा के पास है. जरूरत पर लंबे शॉट लगा सकते हैं. हालाकि उनकी क्षमता अभी तक आंकड़ों में तब्दील नहीं हुई है, लेकिन योग्यता से टीम को ऐसा संतुलन प्रदान करते हैं, जो मैच पर बड़ा असर छोड़ता है. यह खरीद शानदार रही हैदराबाद की 

6. रवींद्र रचिन (चेन्नई, 4 करोड़)

नीलामी से पहले रचिन के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक बनने की चर्चा थी. बहरहाल, चेन्नई की पीठ थपथपानी होगी कि वह इस लेफ्टी बल्लेबाज को 4 करोड़ रुपये में लेने में सफल रहा. रचिन टॉप क्लास बल्लेबाज हैं, जो टीम को स्थायित्व प्रदान करते हैं. स्ट्राइक-रोटेशन तेजी से करने की आर्ट है उनके पास, तो वह पार्ट-टाइम बॉलिंग भी जरूरत पर करने का विकल्प कप्तान को देते हैं. उनकी खरीद को भी मिलर की तरह सबसे बढ़िया खरीद में से एक कहा जा सकता है. दीर्घकालिक पहलू से यह एक अच्छी खरीद रही. 

