विज्ञापन
विशेष लिंक

INDW vs SLW 1st T20I: स्मृति मंधाना की शानदार वापसी, बड़ा रिकॉर्ड, कारनामा करने वाली पहली भारतीय

Sri Lanka Women tour of India 2025: स्मृति मंधाना ने पहले टी20 में रन भले ही 25 बनाए, लेकिन कारनामा उन्होंने बड़ा कर डाला

Read Time: 2 mins
Share
INDW vs SLW 1st T20I: स्मृति मंधाना की शानदार वापसी, बड़ा रिकॉर्ड, कारनामा करने वाली पहली भारतीय
India Women vs Sri Lanka Women, 1st T20I: स्मृति मंधाना का कारनामा बड़ा है
X: social media

उदास चेहरा, डल बॉडी लैंग्वेज और गायब हंसी! निश्चित तौर पर यह स्मृति मंधाना की पहचान नहीं है. लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी उनके साथ घटित हुआ, तो वह किसी भी प्रभावित कर सकता है. एक छोटे ब्रेक के बाद  स्मृति श्रीलंका के खिलाफ रविवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुरू हुई पांच टी20 मैचों की सीरीज में खोयी-खोयी सी जरूर दिखाई पड़ीं, लेकिन उन्होंने 25 गेंदों पर अच्छे इतने ही रन बनाए. लेकिन इस पच्चीस रनों की पारी से ही स्मृति ने वह कारनामा कर डाला, जो भारतीय वीमेंस क्रिकेट में पहले कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं कर सका. स्मृति खेल के इस फॉर्मेट में चार हजार रन बनाने वाली दूनिया की दूसरी और भारत की  सिर्फ पहली बल्लेबाज बन गई हैं.

सबसे तेज चार हजारी बोलिए!

स्मृति ने चार हजार रन ही नहीं बनाए, बल्कि वह इस फॉर्मेट में सबसे तेज चार हजार रन बनाने वाली बल्लेबाज बनी हैं. न्यूजीलैंड बल्लेबाज सूजी बेट्स ने जहां यह कारनामा करने के लिए 3665 गेंदों का सामना किया, तो वहीं मंधाना ने उनसे कहीं कम 3,227 ही गेंद खेलीं. और अगर स्मृति इसी तरह बैटिंग करती रहीं, तो वह एक दिन सूजी बेट्स के सबसे ज्यादा रन बनाने के कारनामे को भी पीछे छोड़ देंगी. 

विश्व में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज

वैसे जब बात टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने की आती है, तो इस मामले में पहले नंबर पर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ही हैं, लेकिन स्मृति के साथ-साथ भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर भी दुनिया की शीर्ष पांच बल्लेबाजों में शामिल हैं. चलिए जान लीजिए बाकी बल्लेबाज किस-किस नंबर पर हैं:

रन              बल्लेबाज

4715             सूजी बेट्स

4000*           स्मृति मंधाना

3654            हरमनप्रीत कौर

3473           चमारी अटापट्टू

3431            सोफी डिवाइन


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Smriti Mandhana, India, Sri Lanka Women, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com