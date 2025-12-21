INDW vs SLW 1st T20I: स्मृति मंधाना की शानदार वापसी, बड़ा रिकॉर्ड, कारनामा करने वाली पहली भारतीय

उदास चेहरा, डल बॉडी लैंग्वेज और गायब हंसी! निश्चित तौर पर यह स्मृति मंधाना की पहचान नहीं है. लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी उनके साथ घटित हुआ, तो वह किसी भी प्रभावित कर सकता है. एक छोटे ब्रेक के बाद स्मृति श्रीलंका के खिलाफ रविवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुरू हुई पांच टी20 मैचों की सीरीज में खोयी-खोयी सी जरूर दिखाई पड़ीं, लेकिन उन्होंने 25 गेंदों पर अच्छे इतने ही रन बनाए. लेकिन इस पच्चीस रनों की पारी से ही स्मृति ने वह कारनामा कर डाला, जो भारतीय वीमेंस क्रिकेट में पहले कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं कर सका. स्मृति खेल के इस फॉर्मेट में चार हजार रन बनाने वाली दूनिया की दूसरी और भारत की सिर्फ पहली बल्लेबाज बन गई हैं.

सबसे तेज चार हजारी बोलिए!

स्मृति ने चार हजार रन ही नहीं बनाए, बल्कि वह इस फॉर्मेट में सबसे तेज चार हजार रन बनाने वाली बल्लेबाज बनी हैं. न्यूजीलैंड बल्लेबाज सूजी बेट्स ने जहां यह कारनामा करने के लिए 3665 गेंदों का सामना किया, तो वहीं मंधाना ने उनसे कहीं कम 3,227 ही गेंद खेलीं. और अगर स्मृति इसी तरह बैटिंग करती रहीं, तो वह एक दिन सूजी बेट्स के सबसे ज्यादा रन बनाने के कारनामे को भी पीछे छोड़ देंगी.

विश्व में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज

वैसे जब बात टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने की आती है, तो इस मामले में पहले नंबर पर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ही हैं, लेकिन स्मृति के साथ-साथ भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर भी दुनिया की शीर्ष पांच बल्लेबाजों में शामिल हैं. चलिए जान लीजिए बाकी बल्लेबाज किस-किस नंबर पर हैं:

रन बल्लेबाज

4715 सूजी बेट्स

4000* स्मृति मंधाना

3654 हरमनप्रीत कौर

3473 चमारी अटापट्टू

3431 सोफी डिवाइन



