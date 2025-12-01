विज्ञापन
भारतीय रेलवे ने स्नेह राणा को दी प्रोन्नति, विश्व कप चैंपियन बनीं गजेटिड ऑफिसर, अब हर महीने मिलेगी इतनी सैलरी

रेलवे हमेशा से ही उससे जुड़े खिलाड़ियों को प्रमोट करने में अग्रणी रहा है. और अब वीमेंस विश्व कप चैंपियन स्नेह राणा को उसने शानदार तोहफा दिया है. अब राणा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कहलाएंगी

स्नेह राणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ
रेल मंत्रालय ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्नेह राणा को आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन देने की मंजूरी दे दी है. स्नेह राणा ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी. स्नेह राणा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दी. उन्होंने इसकी एक कॉपी शेयर करते हुए लिखा, "रेल मंत्रालय को मेरी कोशिशों को पहचानने और मुझे 'ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी' (स्पोर्ट्स) के पद पर प्रमोट करने के लिए दिल से धन्यवाद. एक खिलाड़ी के तौर पर, रेलवे आपके लिए सबसे अच्छी संस्था है. यह हमें हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित करता है.'

नॉर्दर्न रेलवे को जारी रेलवे बोर्ड के एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन के मुताबिक, स्नेह राणा को सातवें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स के लेवल 8 में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (स्पोर्ट्स) के ग्रुप 'बी' गजेटेड पोस्ट पर प्रमोट किया गया है. यह प्रमोशन आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन (ओटीपी) स्कीम के तहत आता है.

रेलवे बोर्ड ने नॉर्दर्न रेलवे को प्रमोशन को लागू करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के साथ भारतीय क्रिकेटर को ओएसडी (स्पोर्ट्स) रोल या किसी दूसरे सही ग्रुप 'बी' पोजीशन पर असाइन करने का निर्देश दिया है. इस ऑर्डर पर डायरेक्टर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट (स्पोर्ट्स) और रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (आरएसपीबी) के सेक्रेटरी ने साइन किए थे और कम्युनिकेशन की कॉपी स्नेह राणा के अलावा नेशनल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन को भी भेजी गई थी. इस पद पर नियुक्ति के बाद स्नेह राणा को कितनी सैलरी मिलेगी, यह डिटेल से जान लीजिए:

पद: (ग्रुप बी/गजेटिड ऑफिसर)

बेसिक सैलरी: 47,600 प्रतिमाह

पे स्केल: 47600-1,51,100

सैलरी ब्रेक-अप के बार में जान लें


घटक                 गणना                               रकम
                           
बेसिक  पे            फिक्स                             47,600

महंगाई भत्ता        बेसिक का आधा                           23,800

मकान किराया      बेसिक का 24 %                         11,424

वाहन भत्ता          3600+ डीडी ऑन टीए (50 %)        5,400

अन्य भत्ते             चिकित्सा, स्पेशल                         2000-5000


टोटल मंथली ग्रोस 

बेसिक+महंगाई भत्ता+मकान किराया+वाहन भत्ता

=47,600+23,800+11,424+5400=88,224 प्रति महीने (बाकी भत्तों को घटाकर)

एनुअल ग्रोस सैलरी

88,224 गुणा 12=10.5-11 लाख/सालना (पीएफ काटने से पहले)

