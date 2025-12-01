विज्ञापन
तीन महिला क्रिकेटर्स की चमकी किस्मत, केंद्र ने विश्व कप जीत का दिया बड़ा तोहफा 

रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (RSPB) की यह पहल न केवल इन खिलाड़ियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी बल्कि उन्हें रेलवे खेल प्रशासन में नई जिम्मेदारियां भी सौंपेगी.

नई दिल्ली:

भारत को विश्व विजेता बनने वाली तीन महिला खिलाड़ियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया. रेल मंत्रालय ने प्रतिका रावल, स्नेह राणा और रेनुका सिंह ठाकुर को आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन देते हुए ग्रुप ‘बी' अधिकारी-श्रेणी 'विशेष कार्य अधिकारी' (OSD Sports) के पद पर पदोन्नत किया है. इन तीनों महिला खिलाड़ियों ने भारत को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2025 का विजेता बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. सरकार ने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें इस सम्मान से नवाजा है.

रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब तीनों महिला क्रिकेटरों को ग्रुप ‘बी' गजटेड अधिकारी का दर्जा मिलेगा और वे सातवें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स लेवल-8 के अंतर्गत वेतन एवं अन्य लाभों की पात्र होंगी. रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (RSPB) की यह पहल न केवल इन खिलाड़ियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी बल्कि उन्हें रेलवे खेल प्रशासन में नई जिम्मेदारियां भी सौंपेगी.

प्रतिका रावल: भारतीय महिला क्रिकेटर प्रतीक रावल मौजूदा वक्त में उत्तरी रेलवे में सीनियर क्लर्क के पद पर काम कर रही हैं. उन्हें अब ग्रुप ‘बी' गज़टेड OSD (स्पोर्ट्स) पद पर पदोन्नति मिली है. दिल्ली की सलामी बल्लेबाज प्रतिका ने भारत की विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई है.

रेनुका सिंह ठाकुर: दाएं हाथ की मीडियम-फास्ट गेंदबाज रेनुका वर्तमान में उत्तरी रेलवे में जूनियर क्लर्क के रूप में सेवा दे रही थीं. भारतीय रेलवे ने उन्हें भी ग्रुप ‘बी' गजटेड OSD (स्पोर्ट्स) के पद पर प्रमोट किया गया है. रेनुका ने विश्व कप में अपनी गेंदबाजी का जौहर दिखाते हुए टूर्नामेंट में कई निर्णायक मैचों में शानदार स्पेल किया भारत को विजेता बनने में अहम भूमिका निभाई.

स्नेह राणा: भारतीय ऑल राउंडर स्नेहा राणा अभी तक उत्तर रेलवे में कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क (CCTC) थीं. उन्हें अब ग्रुप ‘बी' गजटेड OSD (स्पोर्ट्स) के पद पर पदोन्नति दी गई है. उत्तराखंड की ऑलराउंडर स्नेह ने महिला क्रिकेट विश्व कप में बल्ले और गेंद दोनों से अहम प्रदर्शन किए. इससे पूर्व नवंबर माह भारतीय महिला टीम के विश्व विजेता बनने के बाद इन तीनों खिलाड़ियों से केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुलाकात कर सम्मानित किया था.

रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय रेलवे का ये पुराना इतिहास रहा है कि वो खिलाड़ियों की मेहनत को ना सिर्फ हमेशा सराहता रहा है बल्कि सहयोग और बढ़ावा भी देता रहा है. यही वजह है कि रेलवे के कई खिलाड़ी नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं.

