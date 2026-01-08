विज्ञापन
विशेष लिंक

महिलाओं के लिए भारत का सबसे बेहतरीन शहर है बेंगलुरु, जानें- पुणे-मुंबई कौन से नंबर पर

चेन्नई की कंपनी अवतार ने एक रिपोर्ट बनाई है. कंपनी ने देश के 125 शहरों को जांचा और देखा कि कौन से शहर महिलाओं को सबसे ज्यादा मदद देते हैं. जैसे सुरक्षा, नौकरी और अच्छा माहौल. इस लिस्ट में बेंगलुरु को सबसे ज्यादा नंबर 53.29 मिले.

Read Time: 2 mins
Share
महिलाओं के लिए भारत का सबसे बेहतरीन शहर है बेंगलुरु, जानें- पुणे-मुंबई कौन से नंबर पर

एक नई रिपोर्ट में बेंगलुरु को साल 2025 के लिए भारत में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर चुना गया है. यह रिपोर्ट चेन्नई की कंपनी अवतार ने बनाई है. कंपनी ने देश के 125 शहरों को जांचा और देखा कि कौन से शहर महिलाओं को सबसे ज्यादा मदद देते हैं. जैसे सुरक्षा, नौकरी और अच्छा माहौल. इस लिस्ट में बेंगलुरु को सबसे ज्यादा नंबर 53.29 मिले. उसके बाद ये शहर हैं:

2. चेन्नई (49.86)

3. पुणे (46.27)

4. हैदराबाद (46.04)

5. मुंबई (44.49)

यह रिपोर्ट दो मुख्य चीजों पर आधारित है:

सामाजिक मदद - सुरक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई, आने-जाने की सुविधा और रहने का माहौल. इस में चेन्नई सबसे आगे है.

नौकरी और कंपनी की मदद - अच्छी नौकरियां, महिलाओं को बराबर मौका देना और स्किल सिखाना. इस में बेंगलुरु सबसे आगे है क्योंकि यहां बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं और महिलाओं के लिए अच्छी पॉलिसी हैं.

यह भी पढ़ें- कोलकाता में जहां हुई ED रेड वहीं पहुंची ममता, नाराज होकर बोलीं- TMC के दस्तावेज उठा ले गए

रिपोर्ट कहती है कि जो शहर दोनों चीजों में अच्छे हैं, वहां महिलाएं लंबे समय तक अच्छा करियर बना सकती हैं. पुणे और हैदराबाद दोनों में काफी संतुलन है. दक्षिण भारत के शहर सबसे अच्छे रहे, उसके बाद पश्चिम भारत. मध्य और पूर्वी भारत के शहर नौकरी के मामले में अभी पीछे हैं.

टॉप-10 शहरों की लिस्ट:

  • बेंगलुरु
  • चेन्नई
  • पुणे
  • हैदराबाद
  • मुंबई
  • गुरुग्राम
  • कोलकाता
  • अहमदाबाद
  • तिरुवनंतपुरम
  • कोयंबटूर

यह रिपोर्ट बताती है कि बेंगलुरु में महिलाओं को काम और जिंदगी दोनों में अच्छा मौका मिलता है. इसी वजह से इसे भारत की आईटी राजधानी भी कहते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chennai, Safest City, Safest City For Women, Safest City In India, Safest City In World For Women
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com