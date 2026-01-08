महिलाओं के लिए भारत का सबसे बेहतरीन शहर है बेंगलुरु, जानें- पुणे-मुंबई कौन से नंबर पर

एक नई रिपोर्ट में बेंगलुरु को साल 2025 के लिए भारत में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर चुना गया है. यह रिपोर्ट चेन्नई की कंपनी अवतार ने बनाई है. कंपनी ने देश के 125 शहरों को जांचा और देखा कि कौन से शहर महिलाओं को सबसे ज्यादा मदद देते हैं. जैसे सुरक्षा, नौकरी और अच्छा माहौल. इस लिस्ट में बेंगलुरु को सबसे ज्यादा नंबर 53.29 मिले. उसके बाद ये शहर हैं:

2. चेन्नई (49.86)

3. पुणे (46.27)

4. हैदराबाद (46.04)

5. मुंबई (44.49)

यह रिपोर्ट दो मुख्य चीजों पर आधारित है:

सामाजिक मदद - सुरक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई, आने-जाने की सुविधा और रहने का माहौल. इस में चेन्नई सबसे आगे है.

नौकरी और कंपनी की मदद - अच्छी नौकरियां, महिलाओं को बराबर मौका देना और स्किल सिखाना. इस में बेंगलुरु सबसे आगे है क्योंकि यहां बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं और महिलाओं के लिए अच्छी पॉलिसी हैं.

रिपोर्ट कहती है कि जो शहर दोनों चीजों में अच्छे हैं, वहां महिलाएं लंबे समय तक अच्छा करियर बना सकती हैं. पुणे और हैदराबाद दोनों में काफी संतुलन है. दक्षिण भारत के शहर सबसे अच्छे रहे, उसके बाद पश्चिम भारत. मध्य और पूर्वी भारत के शहर नौकरी के मामले में अभी पीछे हैं.

टॉप-10 शहरों की लिस्ट:

बेंगलुरु

चेन्नई

पुणे

हैदराबाद

मुंबई

गुरुग्राम

कोलकाता

अहमदाबाद

तिरुवनंतपुरम

कोयंबटूर

यह रिपोर्ट बताती है कि बेंगलुरु में महिलाओं को काम और जिंदगी दोनों में अच्छा मौका मिलता है. इसी वजह से इसे भारत की आईटी राजधानी भी कहते हैं.