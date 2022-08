India vs Zimbabwe: भारत में कितने बजे से देख पाएंगे मैच, कहां होगा Live Telecast and Live Streaming, पूरी डिटेल्स

भारत vsजिम्बाब्वे के बीच लाइव टेलीकास्ट कहां और कब होगा

India vs Zimbabwe 2022: भारतीय टीम (Indian Cricket Team) जिम्बाब्वे के दौरे पर है. भारत को 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है. पहला वनडे मैच 18 अगस्त को खेला जाएगा. भारतीय टीम वनडे सीरीज में जीत की दावेदार है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जिम्बाब्वे की टीम भी उलटफेर करने का मद्दा रखती है. खासकर जब से सिकंदर रजा ने हाल के समय में जबरदस्त खेल दिखाया है उससे कही न कही यह बात सही साबित हो रही है. बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे (IND vs ZIM) के बीच खेले गए 63 मैच में भारत को 51 मैच में जीत मिली है तो वहीं दूसरी ओर जिम्बाब्वे की टीम 10 मैच में जीत हासिल करने में सफल रही है. इसके अलावा जिम्बाब्वे में भारत ने कुल 23 मैच खेला है जिसमें भारत को 19 में जीत और 4 में हार का सामना करना पड़ा है. (IND vs ZIM head to Head in ODI)