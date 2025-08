फिलीपींस के राष्ट्रपति की आज PM मोदी के साथ वार्ता, चीन और समंदर वाला फैक्टर दोस्ती को क्यों बनाता है अहम?

फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर अपने पांच दिवसीय दौरे पर भारत में हैं. प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर वे सोमवार को नई दिल्ली पहुंचें. भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सोमवार की रात उनसे को मुलाकात की. जयशंकर ने विश्वास जताया कि राष्ट्रपति मार्कोस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंगलवार को होने वाली वार्ता दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा करेगी.

राष्ट्रपति मार्कोस के साथ उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी लुईस अरणेटा मार्कोस भी आई हैं. मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत होगा और वे राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे. मंगलवार को ही राष्ट्रपति मार्कोस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा से भी मुलाकात होगी. बुधवार को वे दिल्ली में अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जबकि गुरुवार को वे बेंगलुरु की यात्रा पर जाएंगे. इसके बाद वे फिलीपींस लौट जाएंगे.

Delighted to call on President @bongbongmarcos of the Philippines this evening in Delhi at the start of his State Visit.



Confident that his talks with PM @narendramodi tomorrow will significantly deepen our bilateral partnership.



🇮🇳 🇵🇭 pic.twitter.com/pxVWUIim8l