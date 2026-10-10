IND vs WI 3rd T20I: जिस मैदान पर 260 रन भी सेफ नहीं, वहां भारत का इम्तिहान, जानें क्यों खास है होल्कर स्टेडियम

रविवार को होल्कर स्टेडियम में होने वाले तीसरे T20I मैच में भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक और जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, जिससे गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ जाएगा. रांची में खेले गए दूसरे T20I में कुल 501 रन बने थे, जिसमें वेस्टइंडीज ने एक रोमांचक जीत हासिल करते हुए एक ओवर से ज्यादा समय रहते 250 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया था. इस नतीजे के कारण भारत के हेड कोच गौतम गंभीर को दो हफ्तों में दूसरी बार गेंदबाजों की समस्याओं पर ध्यान देना पड़ा.

इंदौर में भी पिच के बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छी होने की उम्मीद है, इसलिए गंभीर की टीम और विपक्षी टीम के गेंदबाजों को कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि छोटी बाउंड्री के अलावा ओस की भी अहम भूमिका होने की उम्मीद है. सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि फील्डिंग समेत सभी विभागों में योजनाओं और बुनियादी चीजों को कितनी सटीकता से लागू किया जाता है. रांची में, मयंक यादव ने पावर-प्ले में शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लिए थे, लेकिन शेरफेन रदरफोर्ड का एक आसान सा कैच छोड़ दिया. यह मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि रदरफोर्ड ने 18 गेंदों पर 38 रन से आगे बढ़कर 37 गेंदों पर शानदार 84 रन बनाए.

उन्होंने कप्तान शाई होप के साथ मिलकर मैच जिताने वाली 120 रनों की साझेदारी की, जिसमें उन्होंने सात छक्के और इतने ही चौके लगाए, जबकि होप ने खुद नाबाद शतक जड़ा. भारत को टॉप ऑर्डर में खतरनाक बिग-हिटर होप से सावधान रहना होगा, जिन्होंने इस दौरे पर पहले ही दो शतक लगाकर अपनी टीम को मेजबान टीम की मजबूत बल्लेबाजी के सामने मुकाबले में बनाए रखा है. भारत को यह भी उम्मीद होगी कि बाकी गेंदबाज- अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शिवम दुबे और नमन धीर- इंदौर में होने वाले इस मुश्किल इम्तिहान में मयंक का साथ देंगे.

इस सीरीज में भारत के लिए अब तक कप्तान श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन शानदार रहा है. भारत के पूर्व बैटिंग कोच अभिषेक नायर की मदद से, अय्यर ने अपनी लय वापस पा ली है. उन्होंने इंदौर में नाबाद 102 रन और रांची में 18 गेंदों पर तेज-तर्रार 40 रन बनाए. विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन की 41 गेंदों में 82 रनों की पारी ने उनके खराब फॉर्म का दौर खत्म कर दिया है, जिसका मतलब है कि युवा वैभव सूर्यवंशी को अपने मौके का इंतजार करना होगा. उम्मीद है कि भारत अपने प्रयोग जारी रखेगा, जबकि वेस्ट इंडीज आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगा - उन्हें रदरफोर्ड के शानदार फॉर्म, होप के बेहतरीन खेल और रोस्टन चेज के 3-24 के अहम स्पेल से बढ़ावा मिला है.

कब-कहां और कैसे देखें तीसरा टी20I मैच?

कब: 11 अक्टूबर, रविवार शाम 7:00 बजे

कहां: होल्कर स्टेडियम, इंदौर

कैसे देखें: मैच टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा और JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर लाइव-स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

होल्कर स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

होल्कर स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है. समान उछाल और छोटी बाउंड्री होने के कारण, बल्लेबाज यहां हावी रहते हैं. होल्कर स्टेडियम को पहले महारानी उषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना जाता था. दिलचस्प बात यह है कि इसी मैदान पर वीरेंद्र सहवाग ने 2011 में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी और शानदार 219 रन बनाए थे. इस मैदान पर अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. फ्लडलाइट वाले इस स्टेडियम में लगभग 30,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, जो भारत के छोटे शहरों के ज्यादातर क्रिकेट मैदानों के लिए आम बात है.

होल्कर स्टेडियम में T20 के आंकड़े

कुल मैच- 4

पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मैच- 2

पहले गेंदबाजी करते हुए जीते गए मैच- 2

पहली पारी का औसत स्कोर- 200

दूसरी पारी का औसत स्कोर- 166

सबसे बड़ा स्कोर- 260/5 (20 ओवर) भारत बनाम श्रीलंका

सबसे छोटा स्कोर- 172/10 (17.2 ओवर) श्रीलंका बनाम इंंडिया

लक्ष्य का पीछा करके बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर- 173/4 (15.4 ओवर) इंडिया बनाम अफगानिस्तान

बचाया गया सबसे छोटा स्कोर- 227/3 (20 ओवर) साउथ अफ्रीका बनाम इंडिया

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, नमन धीर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और मयंक यादव.

वेस्ट इंडीज़: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), रोस्टन चेज़, मैथ्यू फोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, अकील होसेन, अमीर जांगू, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफ़ोर्ड, क्वेंटिन सैमसन, रोमारियो शेफर्ड और शमर स्प्रिंगर.

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