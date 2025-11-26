IND vs SA: भारतीय बल्लेबाजों का फ्लॉप शो, घरेलू टेस्ट सीरीज में तीसरी बार दर्ज हुआ ये अनचाहा रिकॉर्ड

No Century in Home Series Test by Indian Batter IND vs SA: भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में अपनी जमीन पर अजेय है. यह भ्रम लगातार टूट रहा है. दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज इसका सबसे ताजा उदाहरण है. भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही इस सीरीज में फ्लॉप रहे. इसका परिणाम भारत को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-2 की हार से उठाना पड़ा. इस सीरीज में बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाज कोलकाता की स्पिन पिच हो या फिर गुवाहाटी की सपाट पिच, पूरी तरह फ्लॉप रहे.

इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाज एक भी शतक नहीं लगा सके. घरेलू टेस्ट सीरीज में यह सिर्फ तीसरा मौका है जब किसी भारतीय बल्लेबाज ने एक भी शतक नहीं लगाया. 1969-70 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में कोई भी भारतीय बल्लेबाज शतक नहीं लगा सका था. इसके बाद 1995-96 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली गई थी. इस सीरीज में भी कोई भारतीय बल्लेबाज शतक नहीं लगा पाया था.

पहली सीरीज ड्रा रही थी, जबकि दूसरी सीरीज भारत ने 1-0 से जीती थी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2025 में खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज तीसरी ऐसी घरेलू सीरीज है जिसमें भारतीय बल्लेबाज शतक नहीं लगा सके. भारत को इस सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा.

दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज में भारत के शीर्ष बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और ऋषभ पंत सभी ने निराश किया. वाशिंगटन सुंदर 124 रन बनाकर भारत की तरफ से शीर्ष स्कोरर रहे. सीरीज में भारत की तरफ से 2 अर्धशतक लगे. गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में जायसवाल और दूसरी पारी में जडेजा ने अर्धशतक लगाया. पहले टेस्ट में भारत की तरफ से कोई अर्धशतक नहीं लगा सका था.