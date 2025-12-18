विज्ञापन
IND vs SA: अहमदाबाद में भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार, सिर्फ इस टीम के खिलाफ मिली है हार

पांचवां और अंतिम मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को खेला जाएगा. भारतीय टीम का टी20 में अहमदाबाद में शानदार रिकॉर्ड है.

IND vs SA: अहमदाबाद में भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार, सिर्फ इस टीम के खिलाफ मिली है हार
Suryakumar Yadav
  • लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अत्यधिक कुहासे के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका का चौथा टी20 मुकाबला रद्द हो गया था
  • पांचवां और अंतिम टी20 मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को खेला जाएगा
  • भारतीय टीम का अहमदाबाद में टी20 मैचों में अच्छा रिकॉर्ड है, जहां उन्होंने सात में से पांच मैच जीते हैं
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना था. अत्यधिक कुहासे के कारण ये मैच नहीं खेला जा सका. सीरीज का पांचवां और अंतिम मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को खेला जाएगा. भारतीय टीम का टी20 में अहमदाबाद में शानदार रिकॉर्ड है. भारतीय टीम टी20 इस मैदान पर सिर्फ इंग्लैंड से हारी है. उम्मीद की जा रही है कि आखिरी टी20 जीत भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करेगी.

भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद में 7 टी20 मुकाबले खेले हैं. इसमें 5 टी20 मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबलों के परिणाम भारत के पक्ष में नहीं आए हैं. दोनों मैच इंग्लैंड ने 8 विकेट से अपने नाम किए हैं. इस रिकॉर्ड के आधार पर माना जा सकता है कि टीम इंडिया अहमदाबाद में सीरीज अपने नाम कर सकती है.

टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है. पहला और तीसरा मैच जीतने वाली भारतीय टीम को दूसरे टी20 में हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में अगर दक्षिण अफ्रीका पांचवां टी20 जीतती है, तो सीरीज ड्रा हो जाएगी.

अहमदाबाद में भारतीय टीम की नजर कप्तान सूर्यकुमार यादव पर होगी. भारतीय कप्तान के लिए पूरा साल खराब रहा है. पिछली 20 पारियों में उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया है. अहमदाबाद की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है. ऐसे में सूर्यकुमार यादव यहां बड़ी पारी खेल अपनी खोई फॉर्म हासिल कर सकते हैं.

पांचवें टी20 में संजू सैमसन पर भी नजर होगी. इंजर्ड शुभमन गिल के अहमदाबाद टी20 में खेलने की संभावना काफी कम है. ऐसे में सैमसन को टीम में मौका मिल सकता है, वे बतौर ओपनर टीम में वापसी करेंगे.

संजू का लखनऊ में भी खेलना लगभग तय था, लेकिन मैच रद्द होने की वजह से उनके हाथ से यह मौका चला गया. अहमदाबाद में मौका मिलने की स्थिति में संजू बड़ी पारी खेलकर टीम में अपनी जगह फिर पक्का करने की कोशिश करेंगे.

