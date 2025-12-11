हिमाचल के लिए बूस्टर डोज साबित होगा IND vs SA के बीच खेला जाने वाले तीसरा T20I मुकाबला

अनूप धीमान I : India vs South Africa, 3rd T20I Match 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाएगा. आगामी मैच के लिए धर्मशाला स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक जंग शाम 7 बजे से देखने को मिलेगी. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला यह मैच हिमाचल में आई आपदा से राहत पाने के लिए बूस्टर डोज साबित हो सकता है. क्योंकि हिमाचल में बरसात के मौसम में आई आपदा ने हिमाचल के पर्यटन को काफी ज्यादा प्रभावित किया है. इस आपदा का हिमाचल की आर्थिकी पर प्रभाव पड़ा है. पर्यटन विभाग को आस है कि इस मैच से उन्हें फिर से बल मिलेगा. क्योंकि हजारों की संख्या में बाहरी राज्यों से दर्शक मैच देखने आयेंगे जिससे होटल कारोबारियों के साथ साथ अन्य व्यापारियों को भी लाभ हासिल होगा.

एचपीसीए के डायरेक्टर संजय शर्मा ने कहा कि एचपीसीए इस मैच को लेकर उत्साहित है और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं. संजय शर्मा ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें 12 दिसंबर को धर्मशाला पहुंच जाएगी और 13 दिसंबर को दोनों टीमें अभ्यास करेंगी और 14 दिसंबर की शाम को दोनों टीमें तीसरे टी20 मुकाबलेके लिए भिड़ेगी.

संजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा से हिमाचल के साथ साथ धर्मशाला के पर्यटन को काफी नुकसान हुआ था और इस मैच के चलते हजारों की संख्या में लोग देश व विदेश से धर्मशाला का रुख करेंगे जो कि पर्यटन के लिए एक बूस्टर डोज साबित होगा.

