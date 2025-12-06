रोहित-कोहली को छोड़िए, विशाखापट्टनम वनडे जीतना है तो इन खिलाड़ियों को करना होगा 'चमत्कार'

India Vs South Africa, 3rd ODI Preview: विशाखापत्तनम में वनडे सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा. इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा जमा लेंगी. पहले वनडे में भारत को जीत मिली थी तो वहीं दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने भारत को4 विकेट से हरा दिया था दूसरे वनडे में भारत गेंदबाजों के खराब खेल ने बेड़ा गर्क कर दिया था. अब तीसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों को निर्णायक भूमिका निभानी होगी. इसके अलावा यशस्वी जायसवाल पर भी सबकी नजर रहेगी.

गेंदबाजों से मैच विनिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद

खासकर भारतीय गेंदबाज दूसरे वनडे में बेहद खराब रहे थे. तीसरे वनडे में तेज गेंदबाजों को बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी, खासकर हार्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों को, दोनों ने दूसरे वनडे में काफी रन दिए थे जिससे साउथ अफ्रीकी टीम आसानी के साथ रन बनाने में सफल रही थी. अब आखिरी वनडे में तेज गेंदबाजों को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी कर अफ्रीकी बल्लेबाजों पर दबाव बनाना होगा.

भारतीय गेंदबाज भी अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं. अब भारत को उम्मीद होगी कि उनके युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा अच्छा प्रदर्शन करेंगे और प्रभावशाली अर्शदीप सिंह का पूरा साथ देंगे. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका सीरीज जीतने के लिए प्रतिबद्ध है. लेकिन वह तेज गेंदबाज बर्गर और बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी की फिटनेस को लेकर चिंतित है. यह देखना होगा कि ये दोनों खिलाड़ी इस मैच के लिए पूरी तरह फिट हो पाते हैं या नहीं.

दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों का परफॉर्मेंस

अर्शदीप सिंह - 10 ओवर 54 रन 2 विकेट

हार्षित राणा- 10 ओवर, 70 रन और एक विकेट

वाशिंगट सुंदर- 4 ओवर, 28 रन- 0 विकेट

रविंद्र जडेजा- 7 ओवर 41 रन, 0 विकेट

कुलदीप यादव- 10 ओवर 78 रन और 1 विकेट

'रोको' को छोड़िए इन खिलाड़ियों को निभानी होगी निर्णायक भूमिका

कोहली ने अपनी पिछली तीन पारियों में दो शतक और एक फिफ्टी लगाई है, जबकि रोहित ने अपनी पिछली चार पारियों में एक शतक और दो फिफ्टी लगाई हैं. ये नंबर उनके टच, क्लास और उनकी रनों के भूख के बारे में पता चलता है. कोहली और रोहित ने अपना काम किया. लेकिन यशस्वी जायसवाल को इस सीरीज़ में एक ओपनर के तौर पर असफल रहे हैं. तीसरे वनडे में जायसवाल अपनी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना चाहेगा. बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बैटिंग में साफ कमी नजर आई है, चाहे वह वेस्टइंडीज के जेडन सील्स हों या इस सीरीज़ में मार्को जेनसेन और नंद्रे बर्गर के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी हो.

जायसवाल अपने करियर में 30 बार (टेस्ट में 9, T20I में 19 और ODI में 2) बाएं हाथ के गेंदबाजों के हाथों आउट हुए हैं, ज़्यादातर बार कट शॉट और ऑफ-स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद का शिकार हुए हैं. जायसवाल यदि आज असफल रहे तो फिर मैनेजमेंट को दूसरे ऑप्शन देखने पड़ सकते हैं, और उनके पास गायकवाड़ के रूप में एक असली ओपनर अभी मौजूद है.