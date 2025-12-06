IND vs SA, 3rd ODI: रोहित शर्मा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब, ऐसा करते ही रच देंगे इतिहास

Rohit Sharma upcoming record: विशाखापट्टनम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा. इस मैच में एक बार फिर सबकी नजर हिट मैन रोहित शर्मा पर होगी. रोहित शर्मा के पास वनडे का एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा. बता दें कि रोहित यदि आजके मैच में बतौर ओपनर 5 छक्के लगाने में सफल रहे तो, उनके नाम वनडे में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा. अभी यह वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है. गेल ने 274 पारियों में बतौर ओपनर बल्लेबाजी करते हुए 328 छक्के लगाए हैं. वहीं, रोहित ने अबतक बतौर ओपनर वनडे में 189 पारी खेलकर कुल 324 छक्के लगए हैं.

ओपनर की ओर से सबसे ज़्यादा ODI छक्के

328 - क्रिस गेल (274 पारी)

324* - रोहित शर्मा (189 पारी)

263 - सनथ जयसूर्या (383 पारी)

174 - मार्टिन गुप्टिल (174 पारी)

167 - सचिन तेंदुलकर (340 पारी)

इसके अलावा रोहित शर्मा (11,441 रन) अगर विशाखापत्तनम में 139 या उससे ज़्यादा रन बनाते हैं, तो वे सबसे ज़्यादा ODI रन बनाने के मामले में जैक्स कैलिस (11,579) को पीछे छोड़ सकते हैं. बता दें कि पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 28 ODI मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 33.73 की औसत से 877 रन बनाए हैं. उन्होंने उनके खिलाफ तीन फिफ्टी और तीन सेंचुरी लगाई हैं, जिसमें 150 का हाई स्कोर भी शामिल है.

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: केएल राहुल (कप्तान/विकेट कीपर), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल

दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जॉर्जी, रुबिन हरमन, केशव महाराज, मार्को यानसन, एडेन मार्क्रम, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायन